Яровая предложила создать спецотдел МВД по защите детей в интернете

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать спецотдел МВД по борьбе с киберпреступлениями, в том числе в отношении несовершеннолетних, в интернете. Она предложила включить эту идею в итоги всероссийского селекторного совещания на тему «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних».

«Классические формы оперативной деятельности по выявлению новых преступлений против несовершеннолетних, совершаемых в сети интернет, недостаточны, – считает парламентарий. – Мы должны искать новые адекватные подходы в борьбе с этими видами преступлений». «Управление "К" – это профессионалы, но очевидно, что требуется расширение и новый комплексный подход в решении вопросов профилактики и пресечения совершенно разнообразных преступлений и в экономической сфере, и в сфере общественной безопасности, которые сегодня беспрепятственно совершаются через новые информационные технологии, в том числе в регионах», – подчеркнула она.

«Предлагаю по итогам селектора совместно с уполномоченным по правам ребенка и руководством Роскомнадзора обратиться в МВД с вопросом создания киберподразделений для борьбы с новыми видами и формами совершения преступлений, в том числе таких, как наркоторговля, которые теперь совершаются с использованием новых технологий сбыта», – сказала вице-спикер.

По сообщению пресс-службы Яровой, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, как и другие участники селектора, «одобрительно восприняли данное предложение».

Ранее Яровая предложила включить вопросы кибербезопасности в программу школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». «Давая ребенку профессиональные навыки по информатизации, по работе с информационным полем, необходимо учить и безопасности», – считает зампред Госдумы.