Песков: в Кремле не знают о предложении заменить выборы президента РАН назначением

В Кремле не знают о предложении заменить выборы президента Российской академии наук (РАН) назначением президентом России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мне ничего не известно об этом», - сказал он в ответ на просьбу о комментарии.

В понедельник ученый секретарь РАН Михаил Пальцев заявил «Интерфаксу», что выборы главы РАН могут пройти по новой схеме: в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся этой процедуры.

По его словам, законопроект может быть принят Думой в весеннюю сессию, что не исключает того, что новые выборы, которые намечены на ноябрь, будут проходить уже по новой схеме: общее собрание выберет несколько кандидатов на пост руководителя РАН и отправит президенту страны, который уже выберет и назначит одного из них.

Сегодня все претенденты на пост президента РАН сняли кандидатуры с выборов. На должность претендовали директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко и действующий президент Владимир Фортов. Фортов предложил перенести выборы на осень. По его словам, группа академиков указала на несовершенства устава РАН и в этой ситуации проведение выборов по заранее намеченному плану может бросить тень на легитимность избрания президента РАН и президиума академии.