Бывшему губернатору Челябинской области предъявлено обвинение во взяточничестве

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. Если он не явится на допрос, то будет объявлен в розыск, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

«Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича по ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст.128.1 УК("Подстрекательство к клевете")», - уточнила Петренко.

Следствие считает, что Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма взяток составила около 26 млн руб.

«Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 г. на Первом канале, а в ноябре 2013 г. опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы», - пояснила она.

На допросы к следователю 17 и 20 марта Юревич не явился, отметив, что находится на данный момент в Израиле.