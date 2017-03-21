Депутат опроверг свое заявление о начале поставок комплексов С-400 в Китай

Россия не начинала поставки комплексов противовоздушной обороны С-400 в Китай, эта информация не соответствует действительности, сообщает RNS со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Гутенева. «Речь пока идет о производстве, а не поставках», - сказал депутат, комментируя информацию о ходе выполнения контракта на поставку С-400 в Китай.

«Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы», - сказал депутат накануне в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, Индия и Турция «стоят в очереди» за С-400.

Китай и Россия заключили сделку на поставку С-400 в апреле 2015 г. Ее детали не разглашались.