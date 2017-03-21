Израиль выясняет обстоятельства падения беспилотника Skylark в Сирии

Сирийские средства ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник Skylark близ города Кунейтра, сообщила близкая к «Хезболле» ливанская газета Al Eilam El Harbi El Markazi. Как передает I24News, издание опубликовало снимки обломков аппарата с надписями на иврите и английском. Командование Армии обороны Израиля подтвердило потерю беспилотника, но уточнило, что обстоятельства его падения еще не выяснены. Военные считают, что нет угрозы утечки секретных данных с этого дрона.

В январе ЦАХАЛ подтвердил потерю беспилотника Skylark в окрестностях Газы.

Skylark – тактический разведывательный беспилотник производства Elbit Systems, такие используются артиллерийскими войсками. Для запуска таких дронов достаточно одного или двух человек в зависимости от модели. Они ведут видеозапись и транслируют ее наблюдателям на земле, напоминает Times of Israel.