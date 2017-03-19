Израиль пригрозил уничтожать системы ПВО Сирии в случае атак на его самолеты

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что системы противовоздушной обороны Сирии будут уничтожены, если откроют огонь по израильским самолетам. «В следующий раз, когда сирийцы применят свои системы ПВО против наших самолетов, мы без малейших колебаний уничтожим их», – заявил Либерман.

В ночь на 17 марта самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии. Когда самолеты уже завершили операцию, по ним был открыт огонь с сирийской территории. Были выпущены три ракеты ПВО, одна была перехвачена Израилем, две не достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал.