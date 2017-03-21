Захарова прокомментировала информацию о визите Тиллерсона в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала подтверждать или опровергать сообщения СМИ о якобы предстоящем визите в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены», - написала Захарова на своей странице в Facebook. Она также выразила удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона».

«Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские сервера или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?», - заявила она.

Ранее Reuters со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщило, что Тиллерсон может прибыть с визитом в Москву 12 апреля.