Госсекретарь США приедет в Россию 12 апреля – Reuters

Руководитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон может прибыть с визитом в Москву 12 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных чиновников. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге 15 марта заявлял, что в графике Владимира Путина нет встречи с Тиллерсоном, поскольку точная дата его визита не определена. При этом возможность встречи он не исключил – «Теоретически, все может быть»

В Москву Тиллерсон может прибыть после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в которой также предусмотрено участие госсекретаря, отмечает агентство. Ради этого он пропустит встречу министров иностранных дел стран НАТО, запланированную на 5-6 апреля.