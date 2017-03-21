Участника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам лишения свободы

Московский окружной военный суд признал виновным Хасана Закаева в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 г., и приговорил к 19 годам лишения свободы.

Прокуратура просила приговорить его к 23 годам лишения свободы.

В ходе процесса подсудимый признал вину по делу частично. Закаев заявил, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство.

По словам адвоката Игоря Зубера, потерпевшая сторона не удовлетворена ни ходом судебного процесса, ни проведенным по делу расследованием. «Во время судебного процесса не были установлены обстоятельства гибели каждого из заложников, действительная причина их смерти. Кроме того, не установлено ни следствием, ни судом, кто руководил спасательной операцией, что за газ был применен, кто отдавал приказ его применить, каким образом оказывалась медицинская помощь пострадавшим», – сказал адвокат, отметив, что выжившие до сих пор страдают целым рядом заболеваний после воздействия неизвестного вещества.

Адвокат констатировал, что «Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека ("Финогенов и др. против РФ"), несмотря на то что дело находится на контроле в Комитете министров Совета Европы».

23 октября 2002 г. в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. По официальным данным, 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли.