В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Тиллерсона в Россию

В Кремле не стали отвечать на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин принимать госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который, по сообщениям СМИ, может приехать в Россию 12 апреля.

«Давайте дождемся, когда будет официальное заявление на этот счет. Не заявление Reuters, а когда госдепартамент и МИД РФ сначала сообщат о визите», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на двух анонимных чиновников сообщило, что Тиллерсон может прибыть с визитом в Москву 12 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала подтверждать или опровергать сообщения СМИ о якобы предстоящем визите Тиллерсона. Она также выразила удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона».