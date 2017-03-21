Лукашенко объявил о задержании десятков боевиков-провокаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о задержании нескольких десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием.

«Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», - цитирует госагентство «Белта» слова Лукашенко. Он также добавил, что впоследствии будет представлена более широкая информация.

Президент также поблагодарил жителей Белоруссии, «которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас». «Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», - сказал Лукашенко.

Ранее президент заявлял, что белорусская оппозиция при поддержке западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране. Лукашенко добавил, что его данная ситуация волнует больше, чем «некое противостояние нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ».