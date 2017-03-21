Путин: нужно каждому дать возможность открыть свое дело

Каждый россиянин должен иметь возможность открыть свой бизнес, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Нужно дать возможность каждому человеку получить новую работу или открыть свое дело, повысить свою квалификацию или освоить другую профессию», — приводит RNS слова Путина.

Президент отметил важность реализации программы по повышению производительности труда в координации с мерами по подготовке кадров и развитию предпринимательства.