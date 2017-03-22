Россияне разошлись во мнениях, когда началась история страны

Каждый четвертый россиянин считает, что история нашей страны начинается с Киевской Руси (26% против 19% в 2003 г.), а каждый десятый ведет отсчет с момента крещения Руси (12%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% - с царствования Петра I, а 3% - с Октябрьской революции 1917 г.

По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 г., с избрания президентом Владимира Путина, 1% - с принятия Декларации о суверенитете России в 1990 г. Между тем 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».

Социологи также поинтересовались у респондентов, какие периоды нашей истории вызывают у них особый, повышенный интерес. Для 38% россиян таким историческим периодом является Великая Отечественная война, для 31% - Петровская эпоха (XVIII в.), для 28% - история Древней Руси (VIII-XVII вв.). Остальные респонденты интересуются концом XIX - началом ХХ вв. (18%), «брежневской эпохой» 1970-80 гг. (17%) и XIX в. (14%). Ничего в российском прошлом не интересует 15% участников опроса. Социологи отмечают, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом.