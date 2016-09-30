Крупнейший арендатор Сенной площади сопротивляется сносу

В Петербурге 27 сентября начался снос торговых павильонов, 30 сентября рабочие приступили к наиболее солидным строениям, с решением властей согласны не все. «У властей нет согласований на строительные работы с государственно-технической инспекций и метрополитеном, а павильоны находятся все еще под напряжением, рабочие могут пострадать, возмущается Александр Субботин, технический директор холдинга «Адамант», крупнейшего арендатора Сенной площади. Часть сносимых павильонов компании расположена над вестибюлями метро и переходами. Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). «Почему делается все в такой спешке?» - интересуется Субботин. По его мнению, властям следует составить график сноса и пойти по цивилизованному пути.

На снос есть согласования со всеми профильными комитетами, метрополитеном, «Ленэенрго» и др., говорит председатель комитета имущественных отношений Александр Семчуков. «Мы не должны показывать документы на снос», - добавил он.

Представители «Метрополитена» и «Ленэнерго» пока не ответили на запрос «Ведомостей».

Снос ларьков докатился до Петербурга

Евгений Егоров / Ведомости Власти Петербурга уведомили о демонтаже владельцев лавок и автолавок 23 сентября. Срок, когда они могли самостоятельно вывезти свое имущество, истек 26 сентября. В этот день были демонтированы несколько ларьков, снос продолжился и на следующий день 1/20 Евгений Егоров / Ведомости В середине сентября власти выявили на Сенной площади более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала тогда пресс-служба администрации губернатора 2/20 Евгений Егоров / Ведомости Продавцы открыли свои киоски и ларьки с утра и торговали до начала сноса. Когда доходила очередь на демонтаж, они начинали выносить вещи и товар из ларьков, передает корреспондент «Ведомостей» 3/20 Евгений Егоров / Ведомости До последнего арендатор убеждал, что демонтировать киоски не будут и все это только слухи, рассказал «Ведомостям» один из продавцов 4/20 Евгений Егоров / Ведомости Территория возле выхода из метро «Садовая» огорожена лентой, павильоны разбирают вручную. Тяжелая техника не применяется 5/20 Евгений Егоров / Ведомости Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) 6/20 Евгений Егоров / Ведомости Фонд имущества Петербурга предложил всем арендатором Сенной площади (всего их около 100) возможность прямой аренды коммерческих объектов у города сроком на 10 лет 7/20 Евгений Егоров / Ведомости Ставка аренды составит от 400 руб. до 1000 руб за 1 кв. м в месяц в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Фрунзенском и Центральном районах. Помещения будут разыграны на торгах 8/20 Евгений Егоров / Ведомости Пока демонтированы небольшие объекты, позже Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга планирует приступить к ликвидации более крупных объектов, расположенных на площади 9/20 Евгений Егоров / Ведомости Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру, комментирует демонтаж представитель «Билайна». Пока других подробностей компания не знает 10/20 Евгений Егоров / Ведомости Крупнейший арендатор Сенной площади — ООО «Океан». Компания в 2008 г. с администрацией Петербурга заключила договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону 11/20 Евгений Егоров / Ведомости Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной 12/20 Евгений Егоров / Ведомости Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Судебное дело продолжается 13/20 Евгений Егоров / Ведомости К концу года власти Петербурга планируют создать на Сенной площади рекреационное пространство, которое займет почти 1,53 га 14/20 Евгений Егоров / Ведомости Сенная площадь – хорошее место с приличным трафиком потребителей, проектов там все больше, в последние годы выросла конкуренция, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский 15/20 Евгений Егоров / Ведомости В портфеле заявок на демонтаж находится примерно 1200 объектов в Петербурге, в том числе и на Сенной площади, говорит представитель санкт-петербургского бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности государственного имущества» Владимир Морозов 16/20 Евгений Егоров / Ведомости На начало сентября в Петербурге освобождено 1055 объектов (в 2015 г. – 1526, в 2014 г. – 810), сообщил Морозов 17/20 Евгений Егоров / Ведомости Демонтаж ларьков на Сенной площади 18/20 Евгений Егоров / Ведомости Продавец одного из павильонов 19/20 Евгений Егоров / Ведомости Демонтаж ларьков на Сенной площади 20/20

Основной арендатор Сенной площади – ООО «Океан», дочерняя компания холдинга «Адамант». В апреле 2008 г. администрация Петербурга и «Океан» заключили договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону, рекламную деятельность, общедоступную бесплатную автостоянку, садово-парковое хозяйство. Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. После окончания договора арендатор платил за фактическое пользование, последний платеж прошел 1 сентября, отметил Семчуков. «Океан» перечислял более 3 млн руб. за аренду площади каждый месяц, еще 1 млн руб. тратил на уборку и охрану, рассказал Субботин.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной. Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Окончательного решения суда

еще нет, отметил Субботин. Следующие заседание назначено на 6 октября, следует из базы данных Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Договор аренды закончился, этот факт зарегистрирован в Росреестре, дожидаться для сноса павильонов решения суда не нужно, говорит Семчуков.

Ранее власти Петербурга выявили более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала пресс-служба администрации губернатора. Снести один павильон стоит 350 000 руб., а построить - несколько миллионов рублей, говорит Субботин.

Сносят павильоны и киоски крупных арендаторов. К примеру, демонтирован киоск «Билайна». «Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру», - комментировал ранее представитель оператора. В пятницу готовились к демонтажу сотрудники «Евросети», они вывозят весь товар из павильона. Официальных уведомлений компания не получала, но арендодатель держит нас в курсе развития событий, о точной дате сноса павильонов еще неизвестно, говорил во вторник управляющий Северо-Западным филиалом Евросети Денис Голещихин.

Общая площадь всех павильонов, которые снесут к понедельнику, составляет 6000 кв.м., говорит Семчуков. Он заверил, что к 3 октября на площади не должно остаться ни одного магазинчика: «Все будет чисто».

Это открытое пространство город будет использовать под культурные мероприятия, говорит представитель комитета по благоустройству. Ранее Семчуков оценивал, что на благоустройство Сенной площади потребуется около 35 млн руб.