Коммерческая недвижимость

Крупнейший арендатор Сенной площади сопротивляется сносу

Власти Петербурга сносят павильоны холдинга «Адамант»
Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества
Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества
Е. Егоров / Ведомости

В Петербурге 27 сентября начался снос торговых павильонов, 30 сентября рабочие приступили к наиболее солидным строениям, с решением властей согласны не все. «У властей нет согласований на строительные работы с государственно-технической инспекций и метрополитеном, а павильоны находятся все еще под напряжением, рабочие могут пострадать, возмущается Александр Субботин, технический директор холдинга «Адамант», крупнейшего арендатора Сенной площади. Часть сносимых павильонов компании расположена над вестибюлями метро и переходами. Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). «Почему делается все в такой спешке?» - интересуется Субботин. По его мнению, властям следует составить график сноса и пойти по цивилизованному пути.

На снос есть согласования со всеми профильными комитетами, метрополитеном, «Ленэенрго» и др., говорит председатель комитета имущественных отношений Александр Семчуков. «Мы не должны показывать документы на снос», - добавил он.

Представители «Метрополитена» и «Ленэнерго» пока не ответили на запрос «Ведомостей».

Снос ларьков докатился до Петербурга

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Власти Петербурга уведомили о демонтаже владельцев лавок и автолавок 23 сентября. Срок, когда они могли самостоятельно вывезти свое имущество, истек 26 сентября. В этот день были демонтированы несколько ларьков, снос продолжился и на следующий день
Евгений Егоров / Ведомости
Власти Петербурга уведомили о демонтаже владельцев лавок и автолавок 23 сентября. Срок, когда они могли самостоятельно вывезти свое имущество, истек 26 сентября. В этот день были демонтированы несколько ларьков, снос продолжился и на следующий день
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В середине сентября власти выявили на Сенной площади более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала тогда пресс-служба администрации губернатора
Евгений Егоров / Ведомости
В середине сентября власти выявили на Сенной площади более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала тогда пресс-служба администрации губернатора
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Продавцы открыли свои киоски и ларьки с утра и торговали до начала сноса. Когда доходила очередь на демонтаж, они начинали выносить вещи и товар из ларьков, передает корреспондент «Ведомостей»
Евгений Егоров / Ведомости
Продавцы открыли свои киоски и ларьки с утра и торговали до начала сноса. Когда доходила очередь на демонтаж, они начинали выносить вещи и товар из ларьков, передает корреспондент «Ведомостей»
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До последнего арендатор убеждал, что демонтировать киоски не будут и все это только слухи, рассказал «Ведомостям» один из продавцов
Евгений Егоров / Ведомости
До последнего арендатор убеждал, что демонтировать киоски не будут и все это только слухи, рассказал «Ведомостям» один из продавцов
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Территория возле выхода из метро «Садовая» огорожена лентой, павильоны разбирают вручную. Тяжелая техника не применяется
Евгений Егоров / Ведомости
Территория возле выхода из метро «Садовая» огорожена лентой, павильоны разбирают вручную. Тяжелая техника не применяется
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Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ)
Евгений Егоров / Ведомости
Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ)
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Фонд имущества Петербурга предложил всем арендатором Сенной площади (всего их около 100) возможность прямой аренды коммерческих объектов у города сроком на 10 лет
Евгений Егоров / Ведомости
Фонд имущества Петербурга предложил всем арендатором Сенной площади (всего их около 100) возможность прямой аренды коммерческих объектов у города сроком на 10 лет
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Ставка аренды составит от 400 руб. до 1000 руб за 1 кв. м в месяц в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Фрунзенском и Центральном районах. Помещения будут разыграны на торгах
Евгений Егоров / Ведомости
Ставка аренды составит от 400 руб. до 1000 руб за 1 кв. м в месяц в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Фрунзенском и Центральном районах. Помещения будут разыграны на торгах
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Пока демонтированы небольшие объекты, позже Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга планирует приступить к ликвидации более крупных объектов, расположенных на площади
Евгений Егоров / Ведомости
Пока демонтированы небольшие объекты, позже Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга планирует приступить к ликвидации более крупных объектов, расположенных на площади
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Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру, комментирует демонтаж представитель «Билайна». Пока других подробностей компания не знает
Евгений Егоров / Ведомости
Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру, комментирует демонтаж представитель «Билайна». Пока других подробностей компания не знает
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Крупнейший арендатор Сенной площади — ООО «Океан». Компания в 2008 г. с администрацией Петербурга заключила договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону
Евгений Егоров / Ведомости
Крупнейший арендатор Сенной площади — ООО «Океан». Компания в 2008 г. с администрацией Петербурга заключила договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону
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Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной
Евгений Егоров / Ведомости
Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной
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Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Судебное дело продолжается
Евгений Егоров / Ведомости
Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Судебное дело продолжается
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К концу года власти Петербурга планируют создать на Сенной площади рекреационное пространство, которое займет почти 1,53 га
Евгений Егоров / Ведомости
К концу года власти Петербурга планируют создать на Сенной площади рекреационное пространство, которое займет почти 1,53 га
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Сенная площадь – хорошее место с приличным трафиком потребителей, проектов там все больше, в последние годы выросла конкуренция, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский
Евгений Егоров / Ведомости
Сенная площадь – хорошее место с приличным трафиком потребителей, проектов там все больше, в последние годы выросла конкуренция, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский
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В портфеле заявок на демонтаж находится примерно 1200 объектов в Петербурге, в том числе и на Сенной площади, говорит представитель санкт-петербургского бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности государственного имущества» Владимир Морозов
Евгений Егоров / Ведомости
В портфеле заявок на демонтаж находится примерно 1200 объектов в Петербурге, в том числе и на Сенной площади, говорит представитель санкт-петербургского бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности государственного имущества» Владимир Морозов
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На начало сентября в Петербурге освобождено 1055 объектов (в 2015 г. – 1526, в 2014 г. – 810), сообщил Морозов
Евгений Егоров / Ведомости
На начало сентября в Петербурге освобождено 1055 объектов (в 2015 г. – 1526, в 2014 г. – 810), сообщил Морозов
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Демонтаж ларьков на Сенной площади
Евгений Егоров / Ведомости
Демонтаж ларьков на Сенной площади
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Продавец одного из павильонов
Евгений Егоров / Ведомости
Продавец одного из павильонов
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Демонтаж ларьков на Сенной площади
Евгений Егоров / Ведомости
Демонтаж ларьков на Сенной площади
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Основной арендатор Сенной площади – ООО «Океан», дочерняя компания холдинга «Адамант». В апреле 2008 г. администрация Петербурга и «Океан» заключили договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону, рекламную деятельность, общедоступную бесплатную автостоянку, садово-парковое хозяйство. Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. После окончания договора арендатор платил за фактическое пользование, последний платеж прошел 1 сентября, отметил Семчуков. «Океан» перечислял более 3 млн руб. за аренду площади каждый месяц, еще 1 млн руб. тратил на уборку и охрану, рассказал Субботин.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной. Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Окончательного решения суда

еще нет, отметил Субботин. Следующие заседание назначено на 6 октября, следует из базы данных Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Договор аренды закончился, этот факт зарегистрирован в Росреестре, дожидаться для сноса павильонов решения суда не нужно, говорит Семчуков.

На Сенной площади в Петербурге снесут ларьки и павильоны

Ранее власти Петербурга выявили более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала пресс-служба администрации губернатора. Снести один павильон стоит 350 000 руб., а построить - несколько миллионов рублей, говорит Субботин.

Сносят павильоны и киоски крупных арендаторов. К примеру, демонтирован киоск «Билайна». «Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру», - комментировал ранее представитель оператора. В пятницу готовились к демонтажу сотрудники «Евросети», они вывозят весь товар из павильона. Официальных уведомлений компания не получала, но арендодатель держит нас в курсе развития событий, о точной дате сноса павильонов еще неизвестно, говорил во вторник управляющий Северо-Западным филиалом Евросети Денис Голещихин.

Общая площадь всех павильонов, которые снесут к понедельнику, составляет 6000 кв.м., говорит Семчуков. Он заверил, что к 3 октября на площади не должно остаться ни одного магазинчика: «Все будет чисто».

Это открытое пространство город будет использовать под культурные мероприятия, говорит представитель комитета по благоустройству. Ранее Семчуков оценивал, что на благоустройство Сенной площади потребуется около 35 млн руб.

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