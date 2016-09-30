Крупнейший арендатор Сенной площади сопротивляется сносу
- Евгений Федоров,
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости
В Петербурге 27 сентября начался снос торговых павильонов, 30 сентября рабочие приступили к наиболее солидным строениям, с решением властей согласны не все. «У властей нет согласований на строительные работы с государственно-технической инспекций и метрополитеном, а павильоны находятся все еще под напряжением, рабочие могут пострадать, возмущается Александр Субботин, технический директор холдинга «Адамант», крупнейшего арендатора Сенной площади. Часть сносимых павильонов компании расположена над вестибюлями метро и переходами. Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). «Почему делается все в такой спешке?» - интересуется Субботин. По его мнению, властям следует составить график сноса и пойти по цивилизованному пути.
На снос есть согласования со всеми профильными комитетами, метрополитеном, «Ленэенрго» и др., говорит председатель комитета имущественных отношений Александр Семчуков. «Мы не должны показывать документы на снос», - добавил он.
Представители «Метрополитена» и «Ленэнерго» пока не ответили на запрос «Ведомостей».
Снос ларьков докатился до Петербурга
Основной арендатор Сенной площади – ООО «Океан», дочерняя компания холдинга «Адамант». В апреле 2008 г. администрация Петербурга и «Океан» заключили договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону, рекламную деятельность, общедоступную бесплатную автостоянку, садово-парковое хозяйство. Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. После окончания договора арендатор платил за фактическое пользование, последний платеж прошел 1 сентября, отметил Семчуков. «Океан» перечислял более 3 млн руб. за аренду площади каждый месяц, еще 1 млн руб. тратил на уборку и охрану, рассказал Субботин.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной. Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Окончательного решения суда
еще нет, отметил Субботин. Следующие заседание назначено на 6 октября, следует из базы данных Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Договор аренды закончился, этот факт зарегистрирован в Росреестре, дожидаться для сноса павильонов решения суда не нужно, говорит Семчуков.
Ранее власти Петербурга выявили более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала пресс-служба администрации губернатора. Снести один павильон стоит 350 000 руб., а построить - несколько миллионов рублей, говорит Субботин.
Сносят павильоны и киоски крупных арендаторов. К примеру, демонтирован киоск «Билайна». «Это была небольшая точка продаж, принадлежащая дилеру», - комментировал ранее представитель оператора. В пятницу готовились к демонтажу сотрудники «Евросети», они вывозят весь товар из павильона. Официальных уведомлений компания не получала, но арендодатель держит нас в курсе развития событий, о точной дате сноса павильонов еще неизвестно, говорил во вторник управляющий Северо-Западным филиалом Евросети Денис Голещихин.
Общая площадь всех павильонов, которые снесут к понедельнику, составляет 6000 кв.м., говорит Семчуков. Он заверил, что к 3 октября на площади не должно остаться ни одного магазинчика: «Все будет чисто».
Это открытое пространство город будет использовать под культурные мероприятия, говорит представитель комитета по благоустройству. Ранее Семчуков оценивал, что на благоустройство Сенной площади потребуется около 35 млн руб.