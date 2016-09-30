Коммерческая недвижимость

Строительство зданий для Верховного суда в Петербурге обойдется бюджету в 41 млрд руб.

Подрядчик определен без конкурса, но название компании не раскрывается
Максимальная цена контракта — 41 млрд руб.
Максимальная цена контракта — 41 млрд руб.
А. Гордеев / Ведомости

Управление делами президента выбрало подрядчика для строительства комплекса зданий для Верховного суда в Петербурге на проспекте Добролюбова, 14. Процедура состоялась без конкурса, у единственного поставщика, следует из информации на сайте госзакупок.

В стоимость контракта включено строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного суда и Судебного департамента при Верховном Суде, инженерно-технического блока, четырех жилых домов для судей и работников аппарата суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана.

Максимальная цена контракта — 41 млрд руб. Представитель Управления делами президента России Елена Крылова не раскрыла информацию о том, кому достался контракт. Подрядчик определен, но название компании будет названо позднее, после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу, сказала Крылова.

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Как говорится в материалах, опубликованных на портале госзакупок, всего в 2016 г. на строительство выделят 13,7 млрд руб., в 2017 г. — 14,1 млрд руб., в 2018 г. — 13,304 млрд руб. из федерального бюджета. Обеспечение для исполнения контракта не требуется, сказано в карточке закупки. Контракт должен быть исполнен в три этапа, все работы должны завершиться в декабре 2018 г.

Судебный квартал займет территорию около 10 га на набережной Малой Невы. Проектированием проекта занималось московское АО «Сатурн», а архитектурный облик комплекса выполнила петербургское архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». Согласно проекту Герасимова, площадь семиэтажного здания Верховного суда - 94 000 кв. м, оно будет оснащено подземной парковкой на 500 мест. Судебный департамент разместится в здании площадью около 20 000 кв.м. Жилой комплекс для сотрудников суда площадью 77 000 кв. м рассчитан на 600 квартир. Комплекс также будет включать в себя дворец танца Бориса Эйфмана площадью 30 000 кв. м. Кроме зданий для судей и театра, на набережной предусмотрен парк.

Ранее «дочка» ВТБ ООО «Петербург сити» планировала реализовать в этом месте проект по строительству элитного жилья под названием «Набережная Европы» стоимостью 47 млрд руб., но в 2012 г. компании пришлось отказаться от проекта. ВТБ уступил участок под проектом «Набережной Европы» судебным органам. В 2014 г. Росимущество завершило процедуру передачи территории на проспекте Добролюбова управлению делами президента России. Так как обязательства инвестора по контракту перед Российской Федерацией были практически выполнены, в бюдже на 2014 г. были заложены средства, предусматривающие выплату банку субсидии в 10 млрд руб. за отказ от проекта.

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