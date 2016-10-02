Коммерческая недвижимость

Гостиничный портфель АФК «Система» может пополниться московскими отелями

Холдинг ведет переговоры о приобретении у группы «Сафмар» двух гостиниц Holiday Inn
«Сафмар» ищет покупателя на часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» (на фото) на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер
«Сафмар» ищет покупателя на часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» (на фото) на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер
В. Баранов / Ведомости

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке московских отелей Holiday Inn, принадлежащих группе «Сафмар» (ранее группа «Бин») семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова, сообщил вице-президент корпорации Дмитрий Павлов. «Нам интересен актив, однако говорить об итогах пока рано», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). «Сафмар» не комментирует сделки до их завершения, заявил представитель группы.

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«Сафмар» ищет покупателя на часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. «Дочка» «Системы» – ВАО «Интурист» ведет переговоры о покупке лишь отелей Holiday Inn, уточнил человек, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, сделка находится на очень ранней стадии, но с большой вероятностью она может быть закрыта. Стоимость двух Holiday Inn оценивается в $170 000 за номер, отметил он. Получается, что они могут обойтись «Интуристу» в $103,9 млн. Других претендентов, по его словам, на эти гостиницы пока нет.

«Сафмар» наверняка заинтересована продать три гостиницы «одним пакетом», а «Интурист» вряд ли купит Hilton Moscow Leningradskaya, возражает другой собеседник «Ведомостей». Кроме того, корпорация смотрит также многие другие объекты в Москве и регионах, добавляет он.

Отели Holiday Inn полностью укладываются в стратегию «Интуриста», замечает руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова: «Обе гостиницы давно работают на московском рынке, хорошо себя зарекомендовали и приносят стабильный денежный поток».

Сейчас в портфеле «Интуриста» восемь гостиниц на 2300 номеров в Москве, Петрозаводске, Горно-Алтайске, а также в Чехии, Италии и Намибии. По словам Павлова, компания планирует купить еще как минимум девять объектов. По его словам, речь идет о сетевых отелях, работающих под иностранным брендом. В июне 2016 г. стало известно, что структура «Системы» ведет переговоры с Venture Investment and Yield Management сына экс-президента РЖД Владимира Якунина Андрея о покупке «Региональной гостиничной сети». Последней принадлежат девять отелей в Москве и регионах с общим фондом 1379 номеров. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в $100 млн. В конце августа эту сделку одобрила антимонопольная служба.

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Кроме того, «Интурист» может приобрести у группы Don-Plaza две гостиницы в Ростове-на-Дону – действующую 4-звездочную конгресс-гостиницу Don-Plaza на 254 номера и строящийся 5-звездочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza (190 номеров и 43 апартамента), рассказывали ранее источники, близкие к переговорам.

АФК «Система» кроме приобретения готовых отелей может также построить гостиницы. По словам Смирновой, у холдинга большое количество различных площадок, включая здания АТС. Учитывая то, что офисный рынок сейчас находится не в лучшей ситуации, эти площадки могут быть использованы под строительство гостиниц или апартаментов, считает она.

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