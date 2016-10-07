«Платформа» хочет построить до 200 000 кв. м жилья на востоке Москвы

«Платформа» приобрела у группы ВТБ и «других акционеров» контрольный пакет акций ОАО «Перовское», которому принадлежит складской комплекс на 70 000 кв. м и 8 га земли на Кусковской улице, следует из материалов инвесткомпании. Большая часть этого пакета приобретена у группы ВТБ, уточнили двое консультантов, работавших с разными сторонами сделки. Два года назад в обмен на компанию «Энергокомплекс» она получила от правительства Москвы в том числе 49% акций «Перовского».

«Платформа» консолидировала контрольный пакет «Перовского» весной этого года, подтвердил управляющий директор инвесткомпании Борис Голубев. Точный размер пакета и сумму сделки он не раскрыл. ВТБ продал весь пакет ОАО «Перовское» в феврале 2016 г., сообщил представитель группы, отказавшись от других комментариев.

Рыночная стоимость недвижимости «Перовского» может составлять 2–2,3 млрд руб., подсчитал замдиректора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игорь Пущён.

«Платформа» приобрела предприятие как действующий арендный бизнес, рассказал Голубев, но, учитывая размер участка «Перовского», инвесткомпания не исключает строительства на этой территории крупного жилого проекта. Его точные параметры не определены – он еще согласовывается, уточнил собеседник «Ведомостей». Эта площадка хорошо подходит под строительство жилого комплекса, считает Пущён. На участке «Перовского» согласно нормативам можно построить до 200 000 кв. м недвижимости, говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Ориентировочные инвестиции в такой проект могут составить 14–20 млрд руб., замечает она.

Распродажа от ВТБ В обмен на акции «Энергокомплекса» группа ВТБ получила также Велозаводский и Кунцевский рынки, «Мосгорломбард», агрокомбинат «Южный», Гостиничную компанию (владеет 10 отелями в Москве) и другие активы. Большая их часть сейчас выставлена на продажу. «Южный» в начале 2016 г. купила АФК «Система».

При грамотной маркетинговой и ценовой политике, высоких темпах строительства, наличии квартир с отделкой проект на этом участке может показать высокие темпы продаж – более 50 единиц в месяц, полагает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Этому, по его словам, будет способствовать близость трех веток железной дороги, улучшение транспортной доступности района за счет Северо-Восточной хорды, близость Перовского парка и

Кусковского лесопарка, а также низкий уровень конкуренции. Так, расположенный поблизости жилой комплекс «Терлецкий парк» является долгостроем, а комплекс «Большое Кусково» сдан еще два года назад, напоминает Пыпин.

Строительство жилого комплекса на территории «Перовского», скорее всего, будет вести ГК ПИК, считают двое московских риэлторов. Один из создателей инвесткомпании «Платформа» – бизнесмен Сергей Гордеев, основной акционер группы компаний ПИК, объясняют они. В 2014 г. «Платформа» сообщила, что ее единственным владельцем стал партнер Гордеева Дмитрий Родин. Гордеев получит определенные преимущественные права инвестирования в новые проекты «Платформы», отмечалось тогда в сообщении компании. Представитель группы ПИК от комментариев отказался. Голубев не исключает, что для строительства жилого комплекса на территории «Перовского» будет привлечен сторонний девелопер.