Число сделок на рынке недвижимости растет

По данным Росреестра, количество сделок купли-продажи квартир в Москве увеличивается год к году, а по сравнению с предыдущим кварталом падает

В III квартале 2016 г. в столице зафиксировано 28 219 переходов прав собственности на основании договора купли-продажи (мены) жилья, что на 18,5% превышает показатель за аналогичный период 2015 г., сообщило Управление Росреестра по Москве. В основном это сделки купли-продажи на вторичном рынке.

Правда, данные по III кварталу непоказательны, говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов: июль и август традиционно мертвые месяцы, активность немного увеличивается в октябре – ноябре. Если сравнивать продажи со II кварталом 2016 г., то они снизились на 18,3%; такая же ситуация была год назад. Традиционно с наступлением осеннего сезона подрастает и цена предложения, а покупатели сейчас подходят к сделкам с большим расчетом, напоминает Марина Толстик из «Миэль – сеть офисов недвижимости», если они не ограничены по времени, готовы подождать более выгодных предложений.

Больше кредитов Количество ипотечных сделок в III квартале 2016 г. составило 12 918 – на 54% выше показателя III квартала 2015 г., по данным Росреестра, за три квартала этот показатель достиг 31 546 сделок против 23 639 годом ранее.

Важнее то, как меняются сделки по итогам года, считает Таганов. За девять месяцев 2016 г. сделок заключено примерно на 13% год к году больше – 90 955 переходов прав. В целом, по словам Таганова, вторичный рынок инертен – сделок заключается мало, а цены постепенно сползают вниз. В основном заключаются альтернативные сделки – на них приходится порядка 90% всех заключаемых договоров, говорит он. Если в III квартале 2015 г. в среднем квартиры экспонировались около трех месяцев, то теперь этот период вырос до четырех месяцев, сообщал ранее директор сети офисов недвижимости Est-a-Tet Алексей Бернадский.

Ситуация с новостройками несколько отличается. В III квартале 2016 г. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало вдвое больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., а за девять месяцев рост составил почти 70%. Количество зарегистрированных физлицами ДДУ растет, замечает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова: на рынке появились недорогие проекты небольших по площади квартир, а также увеличилось количество предложений в массовом сегменте. Росту числа сделок способствовали смягчение условий ипотечного кредитования, снижение цен на первичном рынке, выход новых проектов в привлекательных локациях, а также снижение привлекательности вложений в депозиты и валюту, продолжает ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин. Если в сентябре 2015 г. в Москве ДДУ были зарегистрированы в 113 жилых комплексах, то в сентябре 2016 г. – в 143; ипотечные кредиты на новостройки год назад выдали 28 банков, а в сентябре 2016 г. – 32 банка согласно данным Росреестра.