Предложение нового жилья в Москве стало рекордным с начала кризиса

Объемы предложения квартир в новостройках Москвы продолжают расти рекордными темпами. В октябре 2016 г. в Москве от ТТК до МКАД насчитывалась 291 новостройка, говорится в исследовании аналитического центра «ИРН-консалтинг». Общее количество квартир в продаже увеличилось на 5% до 21 829 шт. А площадь экспонируемого жилья выросла на 4,6% до 1,46 млн кв. м. Это рекордный показатель за весь посткризисный период. Максимальный показатель по количеству новостроек был зафиксирован в 2005 г., тогда он составил 368 новостроек, но уже к концу года он снизился до 259. С тех пор объемы нового жилья продолжали снижаться, минимум составил в 2012 г. – 177 новостроек.

Несколько лет число новостроек балансировало примерно на этом уровне. Эксперты это связывали с ревизией инвестконтрактов, которые проводила команда Сергея Собянина. Тогда были разорваны контракты, предусматривающие строительство порядка 40 млн кв. м, заявляли московские власти. С тех пор объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости в старых границах Москвы постоянно увеличивается, говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Она приводит цифры: по итогам 2013 г. – на 17%, по итогам 2014 г. – на 24%, по итогам 2015 г. – на 62%, по итогам III квартала 2016 г. – на 11,7%. В целом в старых границах Москвы в реализации находится 2,17 млн кв. м жилья, говорит Литинецкая. Это на 6,4% выше, чем по итогам конца 2015 г. (2,04 млн кв. м).

Московские власти активно выдают разрешения. В январе – сентябре власти Москвы выдали разрешения на строительство жилья, предусматривающие строительство жилья вдвое больше, чем годом ранее, сообщал недавно руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. «За девять месяцев 2015 г. было выдано 140 разрешений на строительство жилья. Рост по площадям оказался еще выше – более 50%. В 2015 г. было 3,221 млн кв. м, с начала 2016 г. – 7,078 млн кв. м», – отмечал он. Всего за последние пять лет было утверждено проектов планировок территорий и выдано градостроительных планов земельных участков на 162 млн кв. м, сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса в феврале этого года. А действующих разрешений на тот момент насчитывалось на строительство 32 млн кв. м.

Из-за увеличения доли комфорт-класса в общем объеме предложения в октябре 2016 г. средняя цена метра на рынке новостроек снизилась на 2% по сравнению с сентябрем и составила 197 500 руб., отмечают аналитики «ИРН-консалтинга». По словам Литинецкой, продажи при этом растут: «за 9 месяцев 2016 г. на первичном рынке столицы (с учетом новой Москвы) было заключено больше сделок, чем за весь прошлый год». По данным управления Росреестра по Москве, договоров долевого участия было за этот период заключено на 69% больше – до 23 535.

А вот в Московской области ситуация отличается. Вице-премьер подмосковного правительства Герман Елянюшкин на форуме MREF сообщал, что если в последние годы область строила по 10 млн кв. м жилья, то в ближайшие годы перейдет к объему порядка 7,5 млн кв. м. По его словам, уже наблюдается снижение количества выданных разрешений. Это подтверждают и эксперты. В октябре объем предложения здесь составил 2,887 млн кв. м, что на 9% меньше по отношению к январю 2016 г., указывает руководитель Аналитического центра девелоперской компании ОПИН Денис Бобков. Он объясняет это максимально комфортными условиями покупки и завершением программы господдержки ипотеки, которые побуждают клиентов приобретать квартиры на известных и выгодных условиях до нового года.

Таким образом, доля первичного жилья класса «комфорт» сегодня составляет 75% от общего объема предложения, что на 4 п. п. меньше, чем в начале года. «Учитывая сложившиеся объективно выгодные условия покупки и пик делового сезона, в перспективе объем предложения комфорт-класса Подмосковья может сократиться, чему будет способствовать высокая покупательская активность – до конца года мы ожидаем увеличение спроса на 20%», – говорит Бобков.