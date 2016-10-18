Жилая недвижимость

Покупатели подмосковных новостроек уходят в Москву

Их привлекает снижение бюджетов покупки жилья
Покупатели подмосковных новостроек уходят в Москву
Покупатели подмосковных новостроек уходят в Москву
М.Стулов / Ведомости

За последние два года рынок новостроек Подмосковья потерял существенную долю спроса – покупатели стали переориентироваться на столичный рынок жилья. По подсчетам аналитиков компании Est-a-Tet, за два года доля сделок с новостройками Московской области сократилась с 80 до 37% от общего объема сделок в Московском регионе в пользу предложения в столице. Между тем доля сделок с квартирами в Москве, напротив, выросла с 20 до 63% соответственно. Спрос от проектов в Подмосковье оттягивают бюджетные новостройки Москвы, предлагающие квартиры на начальном этапе строительства по конкурентоспособным для подмосковного рынка ценам.

Спрос на столичном рынке жилья бьет рекорд, но новые проекты тянут цены вниз
Покупатели пришли за московскими квартирами
Спрос на столичном рынке жилья бьет рекорд, но новые проекты тянут цены вниз

Недорогие проекты в Москве начали очень активно выходить на рынок осенью 2015 г., что, в частности, было связано со стартом сразу нескольких проектов по редевелопменту промзон. В результате, по данным агентства недвижимости «Бон тон», прирост предложения в массовом сегменте в Москве за год составил почти 53%. «В новых проектах появляются квартиры «евроформата» (студии, «еврооднушки» и «евродвушки») с площадью от 22,7 до 46,5 кв. м, которые приходят на смену классическим одно- и двухкомнатным квартирам, что уменьшает бюджет покупки в 1,5 раза. В связи с выходом новых проектов средняя стоимость квадратного метра в квартирах комфорт-класса по сравнению с уровнем 2015 г. снизилась на 30% и составила 150 100 руб.», – говорит генеральный директор агентства «Бон тон» Наталия Кузнецова (цитата по Irn.ru).

Минимальная стоимость квартиры в черте МКАД составляет около 2,5 млн руб., что очень близко к подмосковным показателям. Так, например, в городах Подмосковья, которые находятся в радиусе до 10 км от МКАД, таких как Химки, Красногорк, Балашиха, Мытищи, Реутов, Люберцы, Видное, Одинцово, квартиры стоят от 2 млн руб.

«Снижение бюджетов в московских новостройках до 2–3 млн руб. привлекает целевую аудиторию, которая раньше могла рассчитывать только на квартиру в Подмосковье», – говорит Кузнецова.

Ввод жилья в Москве упал более чем на четверть, зато в Подмосковье вырос наполовину
В Москве ввод жилья упал на четверть
Зато в Московской области вырос наполовину

Да и темпы снижения цен на квадратные метры в Москве существенно выше. По оценке компании «Бест-новострой», с начала года в Москве средневзвешенная цена «квадрата» в новостройках упала на 8,6%. Похожая оценка темпов снижения цен на столичное жилье и у Est-a-Tet – на 8,3% в годовой динамике. За два года средний чек приобретения квартиры на первичном рынке Москвы снизился на 32,1% – с 14,9 млн до 10,1 млн руб., подсчитали в Est-a-Tet. За тот же период средний бюджет покупки квартиры в Подмосковье упал всего на 0,8%.

Кроме того, раньше крупные жилые комплексны со всей необходимой инфраструктурой (школы, поликлиники, спортивные центры, магазины) были в основном только в области, а в Москве обычно строились точечные новостройки или небольшие ЖК, жители которых пользовались инфраструктурой старых районов. Сейчас ситуация изменилась благодаря программе редевелопмента промзон в Москве. У девелоперов появилось немало проектов комплексного освоения территории. По оценкам управляющего партнера «Метриум групп» Марии Литинецкой, сейчас на московском рынке новостроек в экспозиции находится около 40 000 квартир. Кроме того, еще более 4 млн кв. м жилья находится у девелоперов в активной стадии разработки и в ближайшее время эти метры будут выведены на рынок. «В основном это развитие промзон и комплексная застройка с хорошей архитектурой и совершенно иным уровнем в подходе к жилью комфорт-класса, что, конечно, влияет на спрос», – говорит Литинецкая (цитата по «РБК-ТВ»).

«Пополнение рынка новостроек столицы масштабными проектами комфорт- и бизнес-класса в основном в рамках реновации промышленных зон способствовало сокращению среднего и минимального бюджета покупки на московском рынке. Снижение минимальных бюджетов покупки на новостройки в столице и их приближение к средним показателям рынка Московской области спровоцировало перетекание спроса из области в Москву, которое мы отчетливо наблюдаем в последние два года», – отмечает Юлия Сапор, руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.

В Москве с начала года выросли продажи квартир в новостройках на 50% – Росреестр
За лето стоимость московских квартир не изменилась
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике