Покупатели подмосковных новостроек уходят в Москву

За последние два года рынок новостроек Подмосковья потерял существенную долю спроса – покупатели стали переориентироваться на столичный рынок жилья. По подсчетам аналитиков компании Est-a-Tet, за два года доля сделок с новостройками Московской области сократилась с 80 до 37% от общего объема сделок в Московском регионе в пользу предложения в столице. Между тем доля сделок с квартирами в Москве, напротив, выросла с 20 до 63% соответственно. Спрос от проектов в Подмосковье оттягивают бюджетные новостройки Москвы, предлагающие квартиры на начальном этапе строительства по конкурентоспособным для подмосковного рынка ценам.

Недорогие проекты в Москве начали очень активно выходить на рынок осенью 2015 г., что, в частности, было связано со стартом сразу нескольких проектов по редевелопменту промзон. В результате, по данным агентства недвижимости «Бон тон», прирост предложения в массовом сегменте в Москве за год составил почти 53%. «В новых проектах появляются квартиры «евроформата» (студии, «еврооднушки» и «евродвушки») с площадью от 22,7 до 46,5 кв. м, которые приходят на смену классическим одно- и двухкомнатным квартирам, что уменьшает бюджет покупки в 1,5 раза. В связи с выходом новых проектов средняя стоимость квадратного метра в квартирах комфорт-класса по сравнению с уровнем 2015 г. снизилась на 30% и составила 150 100 руб.», – говорит генеральный директор агентства «Бон тон» Наталия Кузнецова (цитата по Irn.ru).

Минимальная стоимость квартиры в черте МКАД составляет около 2,5 млн руб., что очень близко к подмосковным показателям. Так, например, в городах Подмосковья, которые находятся в радиусе до 10 км от МКАД, таких как Химки, Красногорк, Балашиха, Мытищи, Реутов, Люберцы, Видное, Одинцово, квартиры стоят от 2 млн руб.

«Снижение бюджетов в московских новостройках до 2–3 млн руб. привлекает целевую аудиторию, которая раньше могла рассчитывать только на квартиру в Подмосковье», – говорит Кузнецова.

Да и темпы снижения цен на квадратные метры в Москве существенно выше. По оценке компании «Бест-новострой», с начала года в Москве средневзвешенная цена «квадрата» в новостройках упала на 8,6%. Похожая оценка темпов снижения цен на столичное жилье и у Est-a-Tet – на 8,3% в годовой динамике. За два года средний чек приобретения квартиры на первичном рынке Москвы снизился на 32,1% – с 14,9 млн до 10,1 млн руб., подсчитали в Est-a-Tet. За тот же период средний бюджет покупки квартиры в Подмосковье упал всего на 0,8%.

Кроме того, раньше крупные жилые комплексны со всей необходимой инфраструктурой (школы, поликлиники, спортивные центры, магазины) были в основном только в области, а в Москве обычно строились точечные новостройки или небольшие ЖК, жители которых пользовались инфраструктурой старых районов. Сейчас ситуация изменилась благодаря программе редевелопмента промзон в Москве. У девелоперов появилось немало проектов комплексного освоения территории. По оценкам управляющего партнера «Метриум групп» Марии Литинецкой, сейчас на московском рынке новостроек в экспозиции находится около 40 000 квартир. Кроме того, еще более 4 млн кв. м жилья находится у девелоперов в активной стадии разработки и в ближайшее время эти метры будут выведены на рынок. «В основном это развитие промзон и комплексная застройка с хорошей архитектурой и совершенно иным уровнем в подходе к жилью комфорт-класса, что, конечно, влияет на спрос», – говорит Литинецкая (цитата по «РБК-ТВ»).

«Пополнение рынка новостроек столицы масштабными проектами комфорт- и бизнес-класса в основном в рамках реновации промышленных зон способствовало сокращению среднего и минимального бюджета покупки на московском рынке. Снижение минимальных бюджетов покупки на новостройки в столице и их приближение к средним показателям рынка Московской области спровоцировало перетекание спроса из области в Москву, которое мы отчетливо наблюдаем в последние два года», – отмечает Юлия Сапор, руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.