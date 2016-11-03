«Сафмар» может построить ТРЦ на 150 000 кв. м рядом с Черкизовским рынком

Группа «Сафмар» (ранее «Бин») планирует построить недалеко от станции метро «Черкизово» на Амурской улице торгово-развлекательный комплекс общей площадью 150 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с компанией, и подтвердил один из ее партнеров. По их словам, 120 000 кв. м в проекте будут отведены под торговые площади, остальное – бизнес-центр и подземный паркинг.

Торгово-развлекательный комплекс на Амурской улице станет частью будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово», где запланировано строительство в общей сложности 215 000 кв. м недвижимости и инфраструктуры, следует из презентации ТПУ, с которой ознакомились «Ведомости». Инвестором проекта там указано ЗАО «Русь». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», его владельцем в 2007–2008 гг. являлось ЗАО «ПФК «Бин» (теперь – кипрская «Эргадиол холдинг»). Нынешний руководитель «Руси» Сергей Родин в годовом отчете компании за 2009 г. назван бывшим юрисконсультом ЗАО «ПФК «Бин» и ЗАО «Корпорация А.Н.Д.» (входит в «Сафмар»). Представитель «Сафмара» от комментариев отказался.

Парк Гуцериевых В 2012 г. мэрия Москвы разрешила тогда еще группе «Бин» построить на Варшавском шоссе первый в Европе тематический парк Universal Studios. Общая площадь проекта – 1,2 млн кв. м, из них сам парк займет 150 000 кв. м, остальное – гостиницы, офисы, торговые центры и проч. Инвестиции в проект оценивались в $3 млрд.

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова в этом году, по данным журнала Forbes, заняла 4-е место в списке крупнейших владельцев недвижимости в России: годовой арендный доход компании оценивается в $430 млн. Ей принадлежит около 1,8 млн кв. м складских площадей и свыше 300 000 кв. м офисов, а также большая часть гостиниц в районе Тверской улицы («Националь», InterContinental Moscow Tverskaya, Marriott Grand Hotel, «Marriott Тверская» и др.). Портфель торговой недвижимости «Сафмара» сравнительно небольшой – примерно 200 000 кв. м. Среди его объектов – «Фестиваль» в Олимпийской деревне, Смоленский пассаж на Смоленской площади, «Калейдоскоп» рядом со ст. м. «Сходненская» и «Калужский» на пересечении ул. Профсоюзной с ул. Обручева.

Инвестиции в строительство этого торгово-развлекательного комплекса на Амурской улице гендиректор CBRE Владимир Пинаев оценивает примерно в $300 млн. Площадка под проект расположена на Щелковском шоссе, где до сих пор не реализовано ни одного качественного крупного торгового центра, говорит руководитель направления консалтинга торговой недвижимости JLL Антон Коротаев. Кроме того, близость к станции Московского центрального кольца (МЦК) позволит проекту расширить зону охвата и привлечь дополнительный спрос, добавляет он. Поэтому в условиях низкой конкуренции площади здесь будут пользоваться спросом у ритейлеров, считает Коротаев.

А вот у арендаторов офисной недвижимости восток Москвы, напротив, не является востребованным районом, предупреждает Коротаев.

«Сафмар» не первый инвестор, проявляющий интерес к развитию транспортных узлов. Группа «Пионер» уже развивает ТПУ «Ботанический сад», где планируются офисы, ТРЦ и гостиница. Крупный многофункциональный комплекс на 173 000 кв. м построит «Ташир» в рамках ТПУ «Селигерская», а жилой квартал на 297 700 кв. м в рамках ТПУ «Рассказовка» возведет строительная компания ИБТ (49% у «Мосинжпроекта»). До конца 2016 г. правительство Москвы также планирует определить инвесторов еще на восемь узлов: «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк».