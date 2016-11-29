Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: «Пересвет» выехал из «Мегаполиса»

Группа «Пересвет» вышла из проекта «Мегаполис» в Новокосине

Новым инвестором комплекса скорее всего станет Промсвязьбан
Промсвязьбанк называет себя финансовым партнером проекта жилого квартала «Мегаполис» в Новокосине
Промсвязьбанк называет себя финансовым партнером проекта жилого квартала «Мегаполис» в Новокосине
Дмитрий Новожилов / Ведомости

Группа компаний «Пересвет» выходит из проекта жилого квартала «Мегаполис» в Новокосине, рассказали два источника «Ведомостей», близких к участникам проекта. По их словам, новым инвестором скорее всего станет Промсвязьбанк.

В начале 2016 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство примерно 900 000 кв. м недвижимости на бывших землях агрофирмы «Косино». Ее правопреемник АО «Косинское» связано с группой «Пересвет», говорили тогда двое риэлторов, работавших с участниками проекта. На сайте «Мегаполиса» сказано, что общая площадь проекта составит 650 000 кв. м, девелопером там указана компания «Пересвет-инвест», а соинвесторами – инвестиционно-риэлторская компания «НДВ-недвижимость» и ГК «Эксперт» (строит жилье в Новокосине и подмосковном Реутове).

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Инвестиции в проект превысят 50 млрд рублей

Представитель Промсвязьбанка говорит, что банк является финансовым партнером проекта. По его словам, группа ПСН (ее акционеры – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы) – консультант по разработке проекта, а его владелец – компания «НДВ-недвижимость». «Мы остаемся соинвесторами проекта, а наши партнеры в нем – Промсвязьбанк и ГК «Эксперт», – подтверждает гендиректор «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев. По его словам, компания уже инвестировала в комплекс примерно 4,5 млрд руб.

Миллионы под застройку

1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 970 400 кв. м жилья и 508 300 кв. м коммерческой недвижимости, можно будет построить на территории между ул. Большой Косинской, Николая Старостина и Салтыковской. Проект планировки территории, на которой строится в том числе проект «Мегаполис», был одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы в начале этого года

В то же время сотрудник «НДВ-недвижимости» заявил корреспонденту «Ведомостей», представившемуся покупателем, что группа «Пересвет» больше не является совладельцем «Мегаполиса», а Промсвязьбанк, который был на объекте изначально, «увеличил свою долю до полного управления проектом». Запрос в группу «Пересвет» в течение трех дней остался без ответа. По каким причинам «Пересвет» вышел из проекта, точно узнать не удалось.

Два риэлтора, работающих в этом районе, говорят, что партнером девелопера по проекту был банк «Пересвет», в отношении которого сейчас решается вопрос о санации. По их словам, банк инвестировал в «Мегаполис» около 3 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» в залоге у банка «Пересвет» находятся имущественные права на 27 квартир «Мегаполиса», их общая площадь – более 1300 кв. м.

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Инвестиции в строительство «Мегаполиса» сегодня могут потребовать около 50 000 руб. за 1 кв. м, или 45 млрд руб. за весь проект, подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. По ее словам, так как разработка проекта началась еще четыре года назад, общие затраты на комплекс будут гораздо больше. «Мегаполис» расположен в районе с высокой конкуренцией жилых проектов: сейчас там реализуется шесть комплексов, добавляет руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet Юлия Сапор. Но пять из них находятся на территории Реутова, поэтому у этой площадки есть серьезное преимущество в виде «столичной прописки», говорит она.

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Получить комментарии представителя банка «Пересвет» вчера не удалось.

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