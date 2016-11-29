Сбербанк предложил клиентам платить картой за покупку квартиры

Всю или часть стоимости квартиры можно оплатить с помощью банковской карты Сбербанка на сайтах четырех застройщиков или через POS-терминалы в офисах партнеров

Он ждет, что клиенты будут таким способом покупать квартиры на 15–60 млрд рублей в год

Сбербанк готовится предложить клиентам покупать квартиры с помощью банковской карты, рассказала директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.

В ноябре госбанк запустил пилотный проект с 20 крупнейшими застройщиками, в числе которых «Группа ЛСР», ПИК, «Пионер», «Эталон». Проект продлится до января 2017 г. и будет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Воронеже. Если он будет успешным, Сбербанк распространит эту услугу на всю страну.

Всю или часть стоимости квартиры можно оплатить с помощью банковской карты Сбербанка на сайтах четырех застройщиков или через POS-терминалы в офисах партнеров. «Мы оцениваем потенциал оборота от оплаты квартир картами в 15–60 млрд руб. в год», – говорит Кирсанова. По ее словам, Сбербанк не взимает никаких комиссий с покупателей квартир, при этом им доступны все преимущества расчетов картой, в том числе бонусы «Спасибо от Сбербанка».

Комиссию за прием карт платит застройщик, указывает представитель госбанка, но ее размер не называет.

Стандартная комиссия, которую взимают банки с продавцов, составляет 1–2% в зависимости от типа торговой точки, категории карты и оборотов. Часть комиссии, полученной от продавца, банк-эквайер оставляет себе, а часть платит в виде интерчейнджа банку, выпустившему карту.

По словам Кирсановой, в ходе пилота квартиру можно будет оплатить только картой Сбербанка. Будет ли возможность у держателей карт других банков купить квартиру таким образом, она не уточняет.

В нашей стране нет культуры крупных покупок по карте, считает основатель ChronoPay Павел Врублевский. В случае с застройщиками ситуация такова, что, находясь в кризисе, они готовы продавать квартиры с очень большим дисконтом и размер комиссии за оплату картой для них непринципиален, подчеркивает он. «А сам сервис покупки квартиры по карте больше нужен самим застройщикам, чем клиентам», – заключил Врублевский.

Население заинтересовано в том, чтобы платить картой, это гораздо удобнее, кроме того, оплатив картой большую покупку, клиент получит сразу много бонусов на карту, рассказывает банкир Александр Мартынов, работавший с застройщиками. По его мнению, комиссия, которую застройщики будут платить за прием карт, не так существенна по сравнению со скидками, которые они и так вынуждены делать, чтобы продать квартиры на фоне превышения предложения над спросом.

Если до 2015 г. мы видели рост ввода жилья на фоне снижения количества заключенных договоров долевого участия (ДДУ), то уже в 2016 г. четко можно сказать, что ввод снижается, а количество ДДУ немного увеличивается, рассказывает аналитик РАСК Федор Выломов, что может говорить о нахождении рынком равновесия. В 2015 г. количество заключенных ДДУ снизилось по сравнению с 2014 г. на 2,5% до 451 000 штук, по итогам января – сентября этого года было заключено 453 000 ДДУ, говорит Выломов.

Комиссия Сбербанка – это конфиденциальная информация, говорит руководитель управления digital-продуктов ПИК Артур Субаев. Цены на жилье регулирует рынок, поэтому перевод услуг по продаже недвижимости в онлайн напрямую не скажется на стоимости квартир, указывает он. По его словам, следующим шагом после онлайн-покупки квартиры станет перевод всех девелоперских сервисов в онлайн - бронирование показов, оплата дополнительных услуг, сопровождение сделки и т. д. Сейчас все клиенты оплачивают недвижимость банковским переводом, говорит Субаев. Спрос на покупку квартир по карте и влияние на продажи он не оценивает.

«Ведомости» опросили другие банки, чтобы выяснить, есть ли потребность у их клиентов покупать квартиру или оплачивать первоначальный взнос по карте.

У ВТБ есть действующие проекты с застройщиками, которые позволяют клиентам банка оплачивать квартиры с использованием карт, указывает представитель банка, однако конкретные проекты не называет.

Заемщик имеет выбор, как оплачивать первоначальный взнос: возможен как безналичный (банковский перевод), так и наличный расчет, говорит представитель банка «Дельтакредит». Большинство клиентов не хранят большие остатки на своих карточных счетах, указывает он, к тому же оплата первоначального взноса – разовая операция и способов ее провести достаточно.

Использование карты для приобретения жилья позволит снизить операционную нагрузку на банк, указывает первый зампред правления банка «Жилфинанс» Игорь Жигунов: клиенту не нужно будет проводить время у стойки, загружая работника. Для клиентов это также упростит процесс, продолжает он, однако, чтобы, например, оформить получение налогового имущественного вычета, клиенту придется все равно обратиться в банк за подтверждающими оплату документами.