Сбербанк готов дать 420 млн руб. на проблемную стройку в новой Москве

Дольщики не должны пострадать, как бы ни конфликтовали совладельцы застройщика

Семнадцатого ноября Сбербанк одобрил выдачу до конца года кредита на завершение проблемного объекта – ЖК «Ново-Никольское». Компания-застройщик «Агрострой» тогда подтвердила готовность привлечь кредит, но по условиям соглашения кредит следовало одобрить внутри самой компании, рассказал представитель Сбербанка.

По данным департамента развития новых территорий (ДРНТ) Москвы, Сбербанка и «Агростроя», договоры долевого участия заключены более чем с 800 дольщиками. «Агрострой» заморозил стройку на девять месяцев из-за корпоративного конфликта и финансирование проекта было остановлено, заявлял представитель Сбербанка. Банку ничего не оставалось, как возобновить финансирование проекта из-за сложной ситуации с дольщиками, заявил один из участников переговоров.

Но на совещании 1 декабря в ДРНТ Москвы представитель «Агростроя» Константин Петренко, действовавший по поручению контролирующего собственника компании Игоря Мавлянова (он основной владелец ювелирного ритейлера – группы «Яшма»), заявил, что кредит на условиях Сбербанка его не устраивает. Об этом рассказал другой участник совещания, миноритарий «Агростроя» Бабек Гасанов, и это подтвердил представитель Сбербанка.

Кто подрядчик «Ново-Никольское» площадью около 130 000 кв. м строится с 2013 г. на участке 155 га в 23 км от МКАД. Деньги – 9,7 млрд руб. – выделил Сбербанк. Строит жилищный комплекс ГК «Небоскреб ГБ», сказано на сайте, головная структура ГК – одноименное ООО – принадлежит, по данным ЕГРЮЛ, Гасанову. «Небоскреб ГБ» за 13 лет работы построила микрорайон Куркино, ЖК «Солнечный» в Раменском и др.

Петренко, объясняет представитель Мавлянова, был приглашен помочь Мавлянову разобраться в стройке «Ново-Никольского». Но Гасанов не был извещен, что Петренко представляет «Агрострой». Петренко выступал на встрече в ДРНТ как частное лицо, отметили в ДРНТ. Человек, близкий к мэрии, подтвердил, что Петренко назвал себя представителем Мавлянова, а документов, подтверждавших это, у него не было. Петренко, по данным ПФС-банка, – председатель его наблюдательного совета.

В ДРНТ Петренко предложил передать технический надзор над проектом независимой компании, чтобы исключить ситуацию, когда подрядчик сам контролирует ход строительных работ, говорит представитель Мавлянова. Предыдущий технический заказчик, «Небоскреб инвест», – организация, с которой, по данным «СПАРК-Интерфакса», Гасанов связан через «Вип-экспедитор» и «Небоскреб ГБ».

Мавлянов стал партнером Гасанова в «Ново-Никольском» в 2006 г. как инвестор, говорил представитель Гасанова, потом у партнеров начался конфликт. В 2016 г. Мавлянов подал иск в Арбитражный суд Московской области к «Небоскреб инвесту». Бывший гендиректор «Агростроя» заключал договоры с аффилированными с Гасановым фирмами, а они выполняли часть работ на невыгодных условиях, говорится в материалах дела. Суд в июле в иске отказал. Сейчас дело в апелляционном суде.

Предложение Петренко ввести в проект еще участника требует, по сути, перезапуска переговоров, заявил представитель Сбербанка.

Договоренности с представителями Мавлянова по всем вопросам были уже достигнуты, утверждает Гасанов; почему возникли новые условия – он не понимает. «Агрострой» после встречи в ДРНТ согласился достраивать объект с предыдущим подрядчиком, утверждает представитель Мавлянова. Гасанов это опровергает: представители Мавлянова настаивают на требованиях, выдвинутых на встрече.

Сбербанк по-прежнему готов предоставить кредит, утверждает представитель банка, несмотря на просрочку «Агростроя» по предыдущим кредитам – около 5,3 млрд руб. Если «Агрострой» не возьмет денег Сбербанка, вероятно банкротство девелопера, считают в пресс-службе банка. Переговоры с владельцами компании при участии ДРНТ идут с начала 2016 г., чтобы не было банкротства и проблемы дольщиков, заявили в банке.

Если у компаний не получится прийти к согласию, Сбербанк может вступить в проект, предполагает партнер А2 Михаил Александров, после чего либо сам возьмется за стройку, либо продаст его.

Представитель ДРНТ отказался комментировать принятые на совещании решения, но заверил, что ситуация не тупиковая и есть положительная тенденция.