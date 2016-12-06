Владелец «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев оказался соинвестором торгового центра «Солнечный»

Владелец и гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев, как рассказал знакомый бизнесмена, является соинвестором компании, которая в этом году выкупила у финской Sponda торговый центр «Солнечный» в Солнцеве. Покупателем «Солнечного» (11 000 кв. м) выступил фонд IT Development, а сумма сделки составила $11 млн, сообщал в июле 2016 г. ее брокер со стороны продавца Colliers International. Конечных бенефициаров IT Development ни Colliers International, ни сама Sponda не раскрывали. «Это наша компания», – подтвердил «Ведомостям» Хрусталев, отказавшись от других комментариев.

Летом два консультанта по недвижимости рассказывали, что IT Development – частный фонд, созданный несколькими физическими лицами для инвестиций в недвижимость. Их фамилии они не называли. Хрусталев вполне мог выступать одним из инвесторов «Солнечного», хотя напрямую в покупке комплекса он участия не принимал, утверждает человек, близкий к Sponda. Запрос в Sponda остался без ответа. Получить комментарии IT Development вчера не удалось.

Распродажа продолжается В 2013 г. Sponda объявила об уходе из России в связи со сменой стратегии развития: она планировала продать здесь все свои проекты за 3–5 лет (2016–2018 гг.). Пока ей удалось продать лишь три объекта. В ее портфеле остались бизнес-центры Ducat Place II (14 400 кв. м) на ул. Гашека и Meliora Place (2700 кв. м) на пр-те Мира, логистический комплекс «Адастра» (7800 кв. м), два земельных участка в подмосковном Дмитрове и Ленинградской области, приобретавшиеся под складские проекты

Хрусталев и «НДВ-недвижимость» пока больше известны на рынке жилой недвижимости. Компания – один из крупнейших риэлторов в Московском регионе, хотя периодически выступает и соинвестором проектов. В частности, она вместе с ГК «Эксперт» и Промсвязьбанком планирует построить жилой микрорайон «Мегаполис» на 650 000 кв. м в Новокосине. Есть ли у Хрусталева другие инвестиции в коммерческую недвижимость, не известно. Летом 2016 г. двое консультантов предполагали, что IT Development имеет общих инвесторов с фирмой Horizon Properties, выкупившей год назад также у Sponda другой торговый центр «Солнечный» (6500 кв. м) в Раменском и бизнес-центр «Бахрушин хаус» (5000 кв. м) на ул. Бахрушина за $46,6 млн. Хрусталев это обсуждать отказался. В 2015 г. «Коммерсантъ» предполагал, что соинвестором Horizon Properties мог быть сын помощника тогдашнего президента РЖД Владимира Якунина и совладелец Интерпрогрессбанка Алексей Крапивин.

Физические лица довольно часто инвестируют в недвижимость: в основном это небольшие объекты стоимостью $10–15 млн, говорит гендиректор CBRE Владимир Пинаев. Инструментов для инвестиций сегодня не так много, поэтому некоторые такие инвесторы рассматривают вложения в недвижимость как альтернативу банковским депозитам, продолжает эксперт, доходность по таким сделкам составляет 10–15% в год.