Администрация Петербурга обещает начать штрафовать за неоплату парковки в январе

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга подписал соглашение с судебными приставами Петербурга и Ленобласти о доступе к базе данных владельцев автомобилей, сообщил председатель комитета Сергей Харлашкин. Теперь комитет сможет штрафовать тех, кто не платит за парковку, до сих пор он не мог этого делать, так как не было договоренностей с ГИБДД о предоставлении персональных данных .

Соглашение подписано 13 декабря, в январе штрафы начнут приходить тем, кто не платил за парковку начиная с ноября, сообщила представитель КРТИ. По ее словам, владельцев автомобилей, зарегистрированных в других регионах, пока штрафовать не получится. Соглашение подписано, сообщила представитель правления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу, не уточняя его деталей. Связаться с УФССП по Ленобласти не удалось.

Платные парковки (2895 машино-мест) действуют на 27 улицах в центре с сентября 2015 г. Максимальная плата для двухколесных транспортных средств категорий А и М - 30 руб. в час, для категории В - 100 руб., для иных категорий - 120 руб. Для резидентов действует льготная цена - 1800 руб. в год. В следующем году максимальная часовая плата за размещение категорий А и М установлена в 32,31 руб., для категории В – 107,7 руб., для иных категорий – 161,55 руб. Чиновники обещают не повышать плату. Первые 15 минут парковка бесплатная.

Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой - 3000 руб., водитель может быть оштрафован за неуплату при превышении оплаченного времени более чем на 10 минут, при внесении платы позднее чем через 15 минут после остановки. «Я ставлю машину, где угодно, без оплаты, и ничего», - признается человек, который живет в центре, но не имеет резидентского разрешения. Даже когда нарушение зафиксировано, непонятно, куда присылать штраф, добавляет он.

Служба судебных приставов - это не тот орган, который может раскрывать данные водителей, так что схема не будет работать, уверен партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов. По его словам, у приставов есть только база по исполнительным производствам, остальную информацию они запрашивают у ГИБДД, налоговой службы и др. в рамках межведомственного взаимодействия.

По данным администрации, зона платной парковки загружена лишь на 34%. Доход от почасовой оплаты, оформления парковочных разрешений и абонементов с 3 сентября 2015 г. по 6 декабря 2016 г. составил 146,1 млн руб., из них 98,7 млн руб. поступили с 1 января по 6 декабря. Изменилась структура заполняемости зоны платной парковки: сначала автовладельцы оставляли автомобили на целый рабочий день, а теперь в 86% случаев – на период до трех часов, сообщила представитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Загрузка платных парковок за первый год в среднем составила 36,19%. По итогам года в 84,56% случаях водители парковали машины на срок от 15 минут до 3 часов. В 2017–2018 гг. администрация Петербурга намерена расширить зону платной парковки на территории всего Центрального района, идут проектно-изыскательские работы. Кроме того, по данным чиновников, решается вопрос о повторном проведении конкурсов на проектирование зоны платной парковки в Петроградском и Адмиралтейском районах, а после 2018 г. – на Васильевском острове.