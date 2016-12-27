Прохоров продал ОПИН структурам Романа Авдеева

Группа «Онэксим» закрыла сделку по продаже 90,99% акций девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева, говорится в сообщении «Онэксима».

В рамках сделки группа реализовала все принадлежащие ей акции ОПИН. Покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект «Торпедо», отмечается в сообщении.

«Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнеров и клиентов ПАО «ОПИН» за их вклад в успех компании и надеемся на ее дальнейший рост и развитие», - прокомментировал сделку гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.

Девелопера ОПИН приобрел концерн «Россиум», который основан Романом Авдеевым и является управляющей компанией его активов. Авдеев - единственный конечный бенефициар концерна.

Приобретенные акции ОПИН планируется внести в уставный капитал ООО «Концерн «Россиум», следует из сообщения компании. В дальнейшем «для обеспечения наиболее эффективного развития компании и концентрации на текущей основной деятельности» бизнес ОПИН планируется реструктурировать путем продажи или выделения в отдельное направление сельскохозяйственного бизнеса и земель сельскохозяйственного назначения, сообщил «Россиум».

Авдеев отметил, что исторически ОПИН являлся корпоративным клиентом Московского кредитного банка, поэтому он достаточно хорошо знаком с бизнесом компании. «На фоне активного развития нашего девелоперского направления мы рассматриваем возможности приобретения как отдельных проектов, так и действующих бизнесов. В данном случае мы обсуждали покупку у группы «Онэксим» как бизнеса ПАО «ОПИН», так и проекта «Торпедо», и в итоге нам удалось реализовать комплексную сделку на устраивающих нас условиях», - добавил Авдеев.

ОПИН – один из первых публичных девелоперов в России и одна из крупнейших девелоперских групп в Московском регионе. На сегодняшний день общая площадь проектов компании составляет свыше 500 000 кв. м. Кроме того, ей принадлежит около 40 000 га земли, примерно половина – в Москве и области. Общий долг ОПИН за первое полугодие 2016 г. – 28,8 млрд руб.; один из главных кредиторов компании – МКБ. Выручка девелопера за полгода – 2,79 млрд руб., убыток – 228,6 млн руб. Летом 2016 г. руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов оценивал рыночную стоимость ОПИН примерно в 8 млрд руб.

Группа концерна «Россиум» представлена в инвестиционно-девелоперском бизнесе компанией Ingrad. В портфеле компании – около 1,5 млн кв. м недвижимости.