Петербург заплатит еще 2 млрд рублей за стадион «Крестовский»

Администрация Петербурга заключила новый контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове. Его стоимость – 2 млрд руб. Контракт «на выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств», был заключен 29 декабря, закупка была произведена без конкурса у единственного поставщика. Информация о ней опубликована на сайте госзакупок.

По данным материалов закупки, 1,34 млрд руб. будут направлены на строительно-монтажные работы, 504 млн руб. - на закупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн руб. заложены на прочие расходы.

В тексте контракта сказано, что допускается изменение его цены пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10%. Работы должны быть исполнены до конца марта этого года. Авансовый платеж в размере 100% стоимости контракта был выдан в IV квартале 2016 г., погашение аванса должно состояться в I квартале 2017 г.

В пресс-службе администрации пока не прокомментировали, почему пришлось заключать с «Метростроем» контракт на 2 млрд руб. Это уже четвертый контракт с генподрядчиком. В августе 2016 г. «Метрострой» сменил на стройплощадке «Трансстрой», контракты с которым власти расторгли в одностороннем порядке. Тогда администрация заключила с «Метростроем» два контракта на 7,8 млрд руб. со сроком исполнения до конца прошлого года, но в декабре срок погашения авансов по ним был продлен до марта 2017 г. Получить комментарии пресс-службы «Метростроя» пока не удалось.

20 декабря администрация без конкурса заключила с «Метростроем» контракт на 952 млн руб. на выполнение к марту этого года дополнительных работ по благоустройству территории и организации зоны доступа. Эти средства были заложены в майских поправках к бюджету города (тогда смета стадиона увеличилась на 4,3 млрд руб.), говорил в конце декабря вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Необходимость дополнительных работ он объяснял требованиями правоохранительных органов.

29 декабря власти Петербурга продемонстрировали журналистам разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона. В прошлом году весь проект разбили на фазы. Несмотря на то что работы продолжаются, первая фаза под названием «футбольный стадион» была сдана в эксплуатацию.

До недавнего времени чиновники говорили, что общая стоимость проекта, который реализуется с 2006 г., по смете должна составить около 42 млрд руб. (включая благоустройство прилегающей территории и зону доступа). Но 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на вопрос о том, во сколько обойдется городу стадион, ответил, что итоговая сумма будет подсчитана перед проведением Кубка конфедераций, игры которого запланированы на июнь.