«Сумма» Зиявудина Магомедова может построить жилой комплекс

Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: «Сумма» потратится на промзону

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект планировки развития территории производственной зоны № 49 «Бескудниково», ограниченной ул. Илимской, проектируемым проездом 4652 и полосой отвода савеловского направления Московской железной дороги, сообщил в конце прошлого года Москомстройинвест, документ предполагает комплексную жилую застройку на территории площадью более 34 га.