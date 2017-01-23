«Сумма» Зиявудина Магомедова может построить жилой комплекс

Основным инвестором проекта станет АО «Эверест-трейд», владеющее в Бескудникове 7,5 га
З. Милявская / Ведомости
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект планировки развития территории производственной зоны № 49 «Бескудниково», ограниченной ул. Илимской, проектируемым проездом 4652 и полосой отвода савеловского направления Московской железной дороги, сообщил в конце прошлого года Москомстройинвест, документ предполагает комплексную жилую застройку на территории площадью более 34 га.