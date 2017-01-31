Социальная политика
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Прокуроры возьмут деньгами

Прокуроры получат право на субсидию для приобретения жилья

На аналогичную просьбу следователей ответа еще нет
Сейчас прокуроры вправе рассчитывать только на служебное жилье, которое впоследствии может быть передано в их собственность по решению генпрокурора
Сейчас прокуроры вправе рассчитывать только на служебное жилье, которое впоследствии может быть передано в их собственность по решению генпрокурора
Е. Разумный / Ведомости

Прокуроры получат право на субсидию для приобретения жилья, а Генпрокуратура – полномочия управлять и распоряжаться закрепленным за ней жилищным фондом. Такие поправки в закон о прокуратуре подготовил Минстрой, документ опубликован на портале раскрытия информации. Если они будут приняты, в профильном законе появится специальная глава, регулирующая вопросы обеспечения сотрудников прокуратуры жильем. А нуждающиеся в жилье прокуроры, прослужившие не менее 10 лет, смогут рассчитывать на жилищную субсидию либо на получение бесплатно в собственность служебных квартир (по специальному решению генпрокурора).

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Комментарии  ()
Korsikanec
08:08 31.01.2017
Да, самая нуждающаяся категория. Конечно, на 150 тысяч зарплаты не купить жилья..
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