Сейчас прокуроры вправе рассчитывать только на служебное жилье, которое впоследствии может быть передано в их собственность по решению генпрокурора

Прокуроры получат право на субсидию для приобретения жилья, а Генпрокуратура – полномочия управлять и распоряжаться закрепленным за ней жилищным фондом. Такие поправки в закон о прокуратуре подготовил Минстрой, документ опубликован на портале раскрытия информации. Если они будут приняты, в профильном законе появится специальная глава, регулирующая вопросы обеспечения сотрудников прокуратуры жильем. А нуждающиеся в жилье прокуроры, прослужившие не менее 10 лет, смогут рассчитывать на жилищную субсидию либо на получение бесплатно в собственность служебных квартир (по специальному решению генпрокурора).