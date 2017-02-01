«Медси» застроит территорию госпиталя «Главмосстроя»

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в конце прошлого года одобрила градостроительный план земельного участка на Мичуринском проспекте, 56: там можно построить 132 000 кв. м недвижимости, рассказали несколько сотрудников мэрии. Участок принадлежит АО «Медси», говорит один из них. Представитель «Медси» подтвердил это, в Москомстройинвесте и «Системе» от комментариев отказались.

Медсанчасть № 47 (госпиталь «Главмосстроя») на Мичуринском проспекте, на месте которой планируется стройка, занимает 4,6 га (данные Росреестра) и досталась «Системе» в 2013 г. при консолидации активов «Медси» и ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы». Тогда ГУП выкупил допэмиссию акций «Медси» на 6,043 млрд руб., оплатив ее имуществом (больницы, профилактории и др.). В 2015 г. «Система» выкупила долю города в «Медси» (25,02%) за 6,116 млрд руб.

Медицина «Системы» «Медси» на конец 2016 г. объединяла 24 клиники в Москве и регионах, включая две детские, три клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 76 медпунктов на предприятиях, по три санатория и реабилитационно-восстановительных центра и др. Выручка группы за три квартала 2016 г. – 6,8 млрд руб., следует из квартальных отчетов АФК «Система».

Госпиталь уже несколько лет не работает, говорит представитель «Системы». «Медси» обещала построить на его месте клинико-диагностический центр с дневным стационаром, но планы изменились. Правительство Москвы предварительно одобрило многоэтажную жилую застройку на 132 000 кв. м с детским садом на 100 мест и медицинский центр с тремя объектами – больницей (10 000 кв. м), перинатальным центром (15 000 кв. м) и административным зданием (3000 кв. м), говорят сотрудники мэрии.

Представитель ГК «Медси» лишь подтвердил планы построить на Мичуринском проспекте высокотехнологичную клинику, сейчас группа обсуждает с международными партнерами варианты сотрудничества по этому проекту. Есть планы построить здесь клинику мирового уровня и управлять ею будет, скорее всего, не «Медси», говорит человек, близкий к «Системе».

«Система» активно развивается и много вкладывает в строительство медицинских центров, таких игроков на российском рынке единицы, говорит гендиректор Юсуповской больницы и Европейской клиники Борис Бобров. Оценить инвестиции в медицинские учреждения эксперты затруднились. Затраты только на строительно-монтажные работы клиники обойдутся в 50 000–55 000 руб. на 1 кв. м (1,4–1,54 млрд руб.), говорит начальник отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. Директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова полагает, что строительство медицинских объектов может обойтись в 1,5–2 млрд руб. (без учета оборудования).

Часть жилья будет построена для сотрудников, уточняет близкий к «Системе» человек. Строительство клиники и перинатального центра в месте, где проживает платежеспособное население – потенциальная аудитория этих медицинских объектов, выглядит более чем логичным, считает Никуличева. По ее мнению, площадка подходит для реализации крупного жилого проекта высокого уровня: это востребованное направление со сложившейся застройкой бизнес-класса, качественным окружением, близостью к зеленым зонам. Инвестиции она оценивает в 60 000 руб. на 1 кв. м (7,8 млрд руб.), Кочетова – в 9–11 млрд. На начальном этапе цена предложения может быть 180 000–200 000 руб. за 1 кв. м, говорит она: конкуренция в округе достаточно высокая.