Setl City вложит 5 млрд рублей в жилой комплекс в Приморском районе Петербурга

Продажи планируется открыть в марте 2017 г., а проект будет завершен в середине 2019 г.

Девелопер Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе Петербурга северо-западнее пересечения улиц Яхтенной и Оптиков, сообщила в пятницу пресс-служба компании. Здесь появятся два жилых дома общей жилой площадью 53 000 кв. м и два детских сада на 60 мест каждый. Продажи планируется открыть в марте 2017 г., а проект будет завершен в середине 2019 г. Инвестиции в него, по данным Setl City, оцениваются в 5 млрд руб.

Застройщик приобрел участок у компании «Ликострой» (входит в группу «Конрад» Вагифа Мамишева). В 2015 г. землю на ул. Яхтенной администрация предоставила «Ликострою» в обмен на участок на ул. Бабушкина, где компания планировала построить многофункциональный комплекс. Но против проекта на ул. Бабушкина выступили горожане, так как участок находится на территории бывшего Фарфоровского кладбища. Компании «Ликострой» пришлось отказаться от проекта.

В прошлом году «Ликострой» добился разрешения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на ул. Яхтенной. Теперь там возможно строительство зданий высотой до 80 м.

Стоимость сделки представитель Setl City не раскрывает. Такой участок может оцениваться в 1,7-2 млрд руб., считает Виталий Коробов, директор по развитию компании «Аквилон-инвест». Место хорошее, этот район пользуется большим спросом, а земля на ул. Яхтенной была практически последним свободным участком в этом районе, передала Ольга Морозова, руководитель департамента строящейся недвижимости АН «Адвекс». Стоимость жилья там, по ее оценке, может начинаться от 110 000 руб. за 1 кв. м.

Это не первый случай, когда Setl City приобретает активы «Ликостроя». Осенью прошлого года компании объявили, что Setl City выкупит у структуры «Конрада» 0,5 га на ул. Гастелло, 7. Тогда представитель Setl City рассказывал, что в начале 2017 г. там начнется строительство жилого дома бизнес-класса жилой площадью 14 000 кв. м.

В 2015 г. Setl City приобрела у «Конрада» проект бизнес-класса на ул. Костюшко, 19 в Московском районе, сейчас там строится ЖК «Москва».