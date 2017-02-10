IKEA не будет строить торговый центр «Мега» в Мытищах

Шведская IKEA планирует выставить права на долгосрочную аренду около 50 га рядом с д. Челобитьево на продажу, рассказали три консультанта, работавших с компанией, и подтвердил один из ее партнеров. По их словам, это означает, что шведский холдинг окончательно оказался от строительства торгового центра «Мега Мытищи», который должен был стать крупнейшим комплексом в ее портфеле. Человек, осведомленный о планах компании, подтвердил информацию.

IKEA впервые заявила о планах строительства в Мытищинском районе торговых объектов общей площадью около 400 000 кв. м еще в 2010 г. Тогда инвестиции в этот проект, который планировалось сдать в эксплуатацию в 2013 г., оценивались в $1 млрд. В 2015 г. шведская компания сообщала об объекте уже на 215 000 кв. м. Его планировалось достроить к 2018 г. Тогда директор по коммерческому развитию IKEA Centres Russia Ольга Шевцова сообщала «Интерфаксу», что инвестиции в проект составят 30 млрд руб.

Правда, строительство комплекса так и не началось. IKEA долгое время не могла согласовать границы охранной зоны с расположенным рядом храмом Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII в.), говорят два консультанта, работавших с компанией. Кроме того, по их словам, на решение отказаться от проекта повлиял и чрезмерный размер расходов, которые IKEA должна была понести на строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского и Ярославского шоссе. Представитель российского офиса IKEA от комментариев отказался. Однако гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев в интервью «Ведомостям» в 2016 г. допускал, что компания может отказаться от проекта в Мытищах, если удастся найти более выгодную альтернативу неподалеку. Скорость согласования проекта отличается от запланированной и стоит вопрос о его экономической целесообразности в связи с инвестициями в транспортную инфраструктуру, отмечал тогда Генчев.

100 млрд на «Меги» IKEA планирует вложить в ближайшие 5–7 лет около 100 млрд руб. в строительство новых торговых центров, расширение и улучшение уже существующих объектов, рассказывал «Ведомостям» Генчев. По его словам, приоритетными регионами для компании остаются Москва и Санкт-Петербург, но она планирует развитие и в других городах России.

От продажи прав аренды на земельный участок IKEA может выручить 2–5 млрд руб., подсчитал управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Эта территория могла быть интересна девелоперам как торговой, так и жилой недвижимости, считает директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова. Для обоих вариантов существенным плюсом может оказаться перспектива появления в непосредственной близости ст. м. «Челобитьево», но планы по строительству этой станции пока окончательно не утверждены. Ранее IKEA заявляла, что готова инвестировать в «Челобитьево» около 1 млрд руб.

IKEA уже давно ищет альтернативу проекту в Мытищах, знают три консультанта. Генчев в интервью «Ведомостям» это подтверждал: северо-восточное, восточное и западное направления Москвы являются очень важными для компании. Так, она вела переговоры о покупке у девелоперской компании Central Properties торгового центра «Весна» (129 000 кв. м) в Алтуфьеве, а также прилегающих к нему индустриальных зданий, которые можно было бы использовать для расширения комплекса, знают три консультанта. Шведская компания третий раз вернулась к переговорам по покупке «Весны», знает один из партнеров IKEA. Другой партнер говорит, что IKEA из переговоров и не выходила, просто переговоры проходят в вялотекущем режиме. Представитель Central Properties от комментариев отказался.

В 2016 г. IKEA отказалась от строительства нового комплекса на территории бывшей овощебазы между Звенигородским и Хорошевским шоссе. Компания объясняла это огромной суммой требуемых инвестиций и проблемами с логистикой, пояснила Шевцова. Параметры объекта тогда не назывались, но структура, близкая к группе «Пересвет», хотела возвести там торговый центр «Грин молл» на 315 000 кв. м.