«Пилон» реконструирует Гореловский путепровод за 889 млн рублей

ЗАО «Пилон» реконструирует Гореловский путепровод за 889 млн руб., следует из протокола на сайте госзакупок. Предквалификационный отбор прошла только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. Конкурентом «Пилона» на конкурсе было АО «Трест Гидромонтаж», которое планировало выполнить работы на 10 млн руб. дешевле, но комиссия отклонила его заявку. Участник не подтвердил исполнение аналогичных контрактов и не предоставил акты выполненных работ, следует из протокола.

По условиям конкурса подрядчик должен до 1 сентября 2019 г. построить шестиполосный путепровод протяженностью 50 м. Лимит финансирования на 2017 г. - 264 млн руб., на 2018 г. - 300 млн руб., еще 335 млн руб. запланированы на 2019 г. Сейчас путепровод находится в аварийном состоянии. Работы на нем – часть реконструкции автодороги М11 «Нарва» от станции Лигово до Красного Села.

В УФАС по Петербургу было подано две жалобы на этот конкурс. ООО «Профсервис» указывало, что значимость критериев оценки не соответствует законодательству, жалоба признана необоснованной. Вторая - от ФГУП «Главное управление специального строительства по территории СЗФО при Федеральном агентстве специального строительства» - признана частично обоснованной. ФГУП также жаловался на порядок оценки: по его мнению, критерий «качество работ, выраженное в предложении о качественных характеристиках объекта закупки и степень его проработки» не позволял выявить лучшие условия выполнения контракта. УФАС предписало заказчику конкурса - Дирекции транспортного строительства - внести изменения в конкурсную документацию.

«Пилон» в Петербурге строит два моста: Яхтенный и в районе острова Серный, а также реконструирует Тучков мост, ремонтирует набережную Фонтанки и дорогу Павлово - Луга. Выручка компании за 2015 г. - 4,2 млрд руб., чистая прибыль - 100 млн руб.

АО «Трест Гидромонтаж» зарегистрировано в Москве. В 2016 г. компания выиграла 20 госконкурсов из 49, заключила контракты на 12,4 млрд руб., крупнейший из которых связан с завершением строительства Нижне-Бурейской ГЭС. Выручка компании за III квартал 2016 г. - 6,8 млрл руб., чистая прибыль - 619 млн руб. (все данные - «СПАРК- Интерфакс»). «Трест Гидромонтаж» работал на Западном скоростном диаметре и Ленинградской АЭС-2, по данным его официального сайта. Получить комментарии компании не удалось.