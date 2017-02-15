Казахстанская BI Group инвестирует 8 млрд рублей в жилье в Петербурге

Казахский девелопер и генподрядчик - компания BI Group объявила о выходе на российский рынок. Для реализации первых проектов BI Group выбрала Петербург. Здесь она построит три жилых комплекса общей площадью около 230 000 кв. м, рассказал председатель правления BI Group Development Аман Омаров.

Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один - на Московском проспекте, 83 (этот участок ранее относился к территории трамвайного парка № 1). Все три проекта до недавнего времени принадлежали компании из Казахстана Meridian Development (входит в Meridian Capital), структуры которой ранее приобрели права на данные участки.

Meridian остается собственником земли, а BI Group будет инвестором и генподрядчиком, сказал Омаров. По его словам, инвестиции BI Group в два проекта - Promenad на Московском проспекте, 65, и «Лирика» на Московском проспекте, 83, составят 8 млрд руб. Финансовая модель третьего проекта на углу Московского проспекта и Обводного канала пока просчитывается, добавил Омаров.

По данным BI Group, проект бизнес-класса Promenad общей площадью 72 000 кв. м (440 квартир и 220 апартаментов) расположится на 3 га. Продажи компания откроет 16 февраля, стоимость квартир — от 123 000 руб. за 1 кв. м. Продажи в «Лирике» (комфорт-класс) BI Group планирует начать в марте. Общая площадь проекта составит 92 000 кв. м, комплекс высотой до 17 этажей рассчитан на 777 квартир. Квартиры там будут стоить от 103 000 руб. за 1 кв. м. Оба проекта планируется завершить в III квартале 2019 г.

BI Group была основана в 1995 г. В прошлом году она сдала около 1 млн кв. м жилья, а оборот компании составил 57 млрд руб., рассказывает Омаров. По его словам, примерно 50% портфеля приходится на генподряд и инфраструктурное строительство.

У IB Group большие планы на российский рынок. В ближайшие пять лет компания хочет довести объемы строительства здесь до 1 млн кв. м в год. Ее интересуют проекты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, говорит Омаров. По его словам, BI Group собирается создать СП с Meridian, чтобы совместно вложить в проекты в России до $500 млн. Омаров говорит, что доли партнеров в этом СП могут быть равными. Получить комментарий от представителя Meridian не удалось. Сотрудник офиса Meridian посоветовал корреспонденту «Ведомостей» за всеми комментариями обращаться в BI Group.

BI Group сейчас активно ищет участки, интересны проекты в высокой стадии согласования, чтобы можно было быстрее выйти на стройплощадку, говорит Омаров. В Петербурге BI Group присматривается к точечным проектам площадью 15 000-20 000 кв. м. До 2020 г. компания собирается увеличить портфель в Петербурге еще на 100 000-150 000 кв. м, добавил представитель российского дивизиона BI Group.

Многие компании сейчас пытаются искать новые возможности для развития, а рынки Москвы и Петербурга наиболее привлекательны, говорит гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. Он считает, что планируемый объем инвестиций в российские регионы в $500 млн вполне соответствует задаче девелопера выйти на строительство 1 млн кв. м, учитывая себестоимость строительства примерно в 30 000 руб. за 1 кв. м.

У Meridian Capital в Петербурге уже есть жилой комплекс «Времена года» на Московском проспекте, строительство которого было завершено в прошлом году. Meridian построила ТРК «Галерея» у Московского вокзала, который в 2012 г. за $1 млрд приобрел фонд Morgan Stanley.

Контролирующий акционер BI Group Айдын Рахимбаев. В прошлом году он вошел в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Казахстан (20 место, состояние - $280 млн).