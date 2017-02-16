Крупный девелопер и генподрядчик из Казахстана BI Group выходит на российский рынок

Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один – на Московском проспекте, 83
Е. Егоров / Ведомости
Для реализации первых проектов в России BI Group из Казахстана выбрала Петербург: здесь компания построит три жилых комплекса общей площадью около 230 000 кв. м, рассказал председатель правления BI Group Development Аман Омаров. Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один – на Московском проспекте, 83 (прежде участок относился к территории трамвайного парка № 1). Все три проекта до недавнего времени принадлежали другой казахстанской компании – Meridian Development (входит в Meridian Capital).