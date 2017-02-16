Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: В Москву через Петербург

Крупный девелопер и генподрядчик из Казахстана BI Group выходит на российский рынок

Компания намерена строить здесь до 1 млн кв. м жилья в год
Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один – на Московском проспекте, 83
Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один – на Московском проспекте, 83
Е. Егоров / Ведомости

Для реализации первых проектов в России BI Group из Казахстана выбрала Петербург: здесь компания построит три жилых комплекса общей площадью около 230 000 кв. м, рассказал председатель правления BI Group Development Аман Омаров. Два жилых комплекса расположатся на Московском проспекте, 65 (бывшая территория молочного завода «Петмол»), еще один – на Московском проспекте, 83 (прежде участок относился к территории трамвайного парка № 1). Все три проекта до недавнего времени принадлежали другой казахстанской компании – Meridian Development (входит в Meridian Capital).

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