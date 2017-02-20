Структура, связанная с Иосифом Кобзоном, построит музыкальный институт и гостиницу

Кобзон известен своими благотворительными проектами, вероятно, гостиницу он строит, чтобы отбить вложения, полагает близкий к мэрии источник

Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Иосиф Кобзон стал девелопером

В январе градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила проект строительства музыкального института и гостиницы на Бауманской улице, рассказали «Ведомостям» несколько чиновников мэрии. Москомархитектуре поручено оформить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на Бауманской улице, 11, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, в течение месяца, уточнил один из собеседников.