Москва не смогла продать два транспортно-пересадочных узла

ТПУ «Алма-Атинская» подразумевает строительство в общей сложности 85 000 кв. м недвижимости, из них 46 840 кв. м – торговый комплекс, остальное – парковка, спортивный центр, офисы и культурно-просветительный объект
Николай Галкин / ТАСС
На участие в аукционе по аренде земельных участков для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Новокосино» и «Алма-Атинская» не подано ни одной заявки, следует из протокола торгов, размещенного на сайте инвестиционного портала Москвы. Сам аукцион перенесен на 20 апреля. Это уже вторая попытка мэрии Москвы найти инвесторов на эти ТПУ: торги по ним должны были состояться еще в апреле 2016 г., но тогда желающих приобрести их также не нашлось.