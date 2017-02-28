Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Узлы без инвесторов

Москва не смогла продать два транспортно-пересадочных узла

На ТПУ «Новокосино» и «Алма-Атинская» инвесторов не нашлось
ТПУ «Алма-Атинская» подразумевает строительство в общей сложности 85 000 кв. м недвижимости, из них 46 840 кв. м – торговый комплекс, остальное – парковка, спортивный центр, офисы и культурно-просветительный объект
ТПУ «Алма-Атинская» подразумевает строительство в общей сложности 85 000 кв. м недвижимости, из них 46 840 кв. м – торговый комплекс, остальное – парковка, спортивный центр, офисы и культурно-просветительный объект
Николай Галкин / ТАСС

На участие в аукционе по аренде земельных участков для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Новокосино» и «Алма-Атинская» не подано ни одной заявки, следует из протокола торгов, размещенного на сайте инвестиционного портала Москвы. Сам аукцион перенесен на 20 апреля. Это уже вторая попытка мэрии Москвы найти инвесторов на эти ТПУ: торги по ним должны были состояться еще в апреле 2016 г., но тогда желающих приобрести их также не нашлось.

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