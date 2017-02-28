Москва не смогла продать два транспортно-пересадочных узла

На участие в аукционе по аренде земельных участков для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Новокосино» и «Алма-Атинская» не подано ни одной заявки, следует из протокола торгов, размещенного на сайте инвестиционного портала Москвы. Сам аукцион перенесен на 20 апреля. Это уже вторая попытка мэрии Москвы найти инвесторов на эти ТПУ: торги по ним должны были состояться еще в апреле 2016 г., но тогда желающих приобрести их также не нашлось.

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