Проекты ТПУ вызвали ажиотажный спрос у инвесторов

Более 20 заявок поступило на конкурсы по реализации девелоперских проектов в границах строительства семи ТПУ Москвы, сообщил тендерный комитет Москвы. Общая сумма предложения инвесторов в 6 раз больше стартовой цены, передал через представителя Альберт Суниев, первый заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» (организатор торгов). На конкурсах определятся застройщики проектов у ТПУ «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк». Технологическую часть самих ТПУ строит город.

Как стало известно «Ведомостям», самыми популярными у инвесторов стали объекты ТПУ «Фонвизинская», «Технопарк» и «Павелецкая». Больше всего компаний заявилось на «Технопарк»: ООО «Юнит» (дочерняя структура казахской Meridian Capital), структура ГК «Ташир», «Пионер девелопмент», «Осенний квартал» (аффилирован с ГК «Инград»), структура ГК «Регионы» и «УК Центр менеджмент» (S-Holding), рассказал близкий к тендерному комитету человек. При стартовой цене 38,5 млн руб. «Юнит» предложил 529 млн руб., гораздо больше других. Предложения «Регионов» и «Пионера» намного ниже – 330 млн и 250 млн руб. ТПУ «Технопарк» находится вблизи набережной и парковой зоны «Нагатинская пойма». На земельном участке в 2,52 га можно построить комплекс зданий площадью 67 700 кв. м. Коммерческая часть включает в себя жилье (49 400 кв. м), парковку, детский сад (будет передан городу). «Здесь мы хотим построить доходные дома, которые будут пользоваться спросом благодаря близости к метро», – говорит учредитель S-Holding Алексей Шепель. Он полагает, что казахская компания предложила через ООО «Юнит» так много, потому что не учла стоимость аренды земли, которая за шесть лет составит 1,44 млрд руб. В приемной Meridian Capital отказались от комментариев.

ТПУ на подходе 17 ноября выставлены на торги ТПУ «Алма-Атинская», «Новокосино» и «Люблино». В «Новокосино» будет МФК площадью 63 500 кв. м и терминал ТПУ на 7390 кв. м (передадут городу). На «Алма-Атинской» будет также МФК на 85 000 кв. м с технологической частью ТПУ. В «Люблино» – жилая застройка с подземным паркингом на 48 200 кв. м.

Такое большое превышение над стартовой ценой ООО «Юнит» дало и в заявке на ТПУ «Фонвизинская»: при стартовых 70,7 млн руб. предложено 930,6 млн. На этот объект также претендуют «РГ-девелопмент» и структура «Ташира», они предложили 150 млн и 71 млн руб. соответственно, говорит близкий к тендерному комитету человек. На участке в 1,83 га будет жилая застройка (74 300 кв. м). «Нам интересно участвовать в городских программах, и эта площадка соответствует стратегии развития нашей компании», – прокомментировала свою заявку гендиректор «РГ-девелопмента» Татьяна Тихонова. На нынешнем рынке жилье – наиболее привлекательный сегмент для инвестиций и это объясняет повышенный интерес инвесторов к «Фонвизинской» и «Технопарку»: у них самая большая жилая составляющая, считает Антон Коротаев из JLL.

Проект ТПУ «Павелецкая» готовы построить четыре компании – МИЦ, турецкая Enka, структура MR Group и «Блиц транс». Он предполагает строительство в районе Дубининской улицы многофункционального комплекса с подземным паркингом площадью 42 000 кв. м. Объект находится в востребованной зоне Павелецкого вокзала – в сложившемся деловом районе, на Садовом кольце, с хорошей транспортной доступностью, объясняет Коротаев. Самую высокую цену за это готова заплатить турецкая компания: при стартовых 29,2 млн руб. она предложила 315 млн. Интерес Enka к этой площадке Коротаеву понятен: рядом располагается другой ее объект – «Павелецкая тауэр».

На ТПУ «Парк Победы» претендуют структуры «Ташира», УК «Лидер», MR Group. По цене лидирует предложение «Ташира»: 100 млн руб. против 78 млн «Лидера» и MR Group. Но в проекте есть сложности, которые без «Лидера» не решить, ведь он строит Северный дублер Кутузовского проспекта, сообщал ранее близкий к «Лидеру» человек.

На проекты ТПУ «Пятницкое шоссе» и «Дмитровская» претендуют структуры «Ташира» и MR Group. На «Тропарево» заявились две компании, связанные с «Таширом», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к тендерному комитету. Вскрытие конвертов по ТПУ «Ховрино» состоится 22 ноября.

Общие инвестиции в строительство восьми ТПУ Альберт Суниев ранее оценивал в 62,47 млрд руб., а в качестве арендной планы бюджет Москвы может получить от 7,1 млрд до 12,8 млрд руб. «ТПУ становятся необходимой частью городской среды – они позволяют концентрировать транспортные потоки и распределять нагрузку в разных районах города», – объясняет интерес к торгам Евгения Старкова из MR Group.

Представители «Ташира», МИЦ, «Инграда», «Пионера», «Лидера» от комментариев отказались. Связаться с Enka и «Регионами» не удалось. Итоги будут подведены в течение 20 дней, сообщил тендерный комитет.