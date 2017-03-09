АИЖК вернет вузам часть вырученных на аукционе денег

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства, которой руководит первый зампред правительства Игорь Шувалов, приняла решение отдать Уральскому государственному аграрному университету 30% средств, которые АИЖК выручит на торгах двумя участками, находящимися в распоряжении университета, сообщил представитель АИЖК. Проректор университета по правовым и имущественным вопросам Артур Портнягин подтвердил это.

Это первый случай применения поправок к федеральному закону «О содействии развитию жилищного строительства», принятых в сентябре 2016 г. Инициатором поправок выступила АИЖК. Они предусматривают компенсацию правообладателю участка, в случае если он передается АИЖК. После аукциона часть вырученных денег поступает на счет прежнего правообладателя, размер компенсации определяет правительственная комиссия.

Распорядитель земель У АИЖК в работе порядка 500 участков. В 2017 г. планируется к вовлечению 175 земельных участков общей площадью не менее 3200 га, расположенных в административных центрах субъектов и крупных городах, сообщил представитель АИЖК.

Не исключено, что поправки – следствие скандала с землями Тимирязевской сельхозакадемии (ТСХА), в который вмешался президент Владимир Путин. Год назад правительственная комиссия постановила изъять у ТСХА в пользу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) 101,58 га у ст. м. «Петровско-Разумовская». Студенты и преподаватели вуза, а также жители района были против. Спустя месяц на прямой линии Путин предложил оставить в покое ТСХА.

Прежде федеральные земли, не использовавшиеся по назначению, вовлекал в оборот Фонд РЖС, в июле 2015 г. он вошел в АИЖК, в 2016 г. – перестал существовать как юридическое лицо. Все участки передавались фонду – с момента его создания в 2008 г. – безвозмездно, и он получал все вырученные от продажи средства.

Механизм компенсации используется впервые. Речь идет о двух участках Уральского аграрного университета в Екатеринбурге площадью 2,1 и 0,3 га, где возможно жилищное строительство. Для университета это положительный опыт: прежде Фонд РЖС инициировал принудительное прекращение права на земли без какого-либо возмещения, говорит Портнягин. По его словам, вырученные на аукционе средства вуз потратит либо на строительство студенческого общежития и учебную ветеринарную клинику, либо на реставрацию и капитальный ремонт учебных зданий XIX в., памятников культурного наследия. По ходатайству университета АИЖК также рассматривает вопрос об образовании земельного участка в пределах 1 га для безвозмездной передачи жилищному кооперативу научно-педагогических работников и строительства дома на 220 квартир.

Всего университету на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежало 30 га земли, планировалось построить многофункциональный кампус. Однако жесткие бюджетные ограничения пять лет не позволяли проекту войти в федеральную адресную инвестиционную программу – участок был признан не используемым по назначению и передан АИЖК, рассказывает Портнягин: способы использования и компенсация обсуждаются в правительстве.

Участок находится на пересечении улиц Чкалова и Краснолесья, в очень конкурентной среде – неподалеку возводится жилой комплекс «Академический» компании «Кортрос», говорит Юрий Ильин, директор по связям с инвесторами ЛСР. Стоимость участка будет известна после независимой оценки, сообщил представитель АИЖК. Близкий к компании источник говорит примерно о 100 млн руб.