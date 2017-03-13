ПИК объявила о делистинге с LSE

Группа компаний ПИК объявила о новой стратегии работы на рынках капитала: девелопер намерен консолидировать торги акциями на Московской бирже с целью повышения ликвидности и провести делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи. Соответствующее решение совет директоров ПИК принял 10 марта, говорится в сообщении компании.

Новая стратегия Новая стратегия сосредоточена на усилении позиций ПИК как публичной компании путем повышения ликвидности и консолидации акций в свободном обращении, оптимизации стоимости финансирования благодаря постоянному присутствию на рынках долгового капитала, принятия в будущем новой дивидендной политики и усиления функции отношений с инвесторами в соответствии с лучшими практиками на рынке, отмечает ПИК.

Делистинг с LSE и консолидация торгов акциями на Московской бирже позволят повысить их ликвидность и сократить расходы компании на поддержание листинга, поясняет ПИК: объемы торгов GDR на Лондонской бирже были стабильно низкими, наблюдалось существенное различие в цене между GDR ПИК на LSE и обыкновенными акциями на Московской бирже. По данным компании, подавляющее большинство ее инвесторов держат обыкновенные акции ПИК, торгующиеся на Московской бирже.

Компания через свою «дочку» «ПИК-инвестпроект» объявит оферту владельцам GDR по цене $5,101 за расписку. Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене GDR за предыдущие три месяца и премию в 3% к цене закрытия торгов на LSE 10 марта 2017 г. ПИК намерена выкупить до 49,990 млн GDR.

Акции ГК ПИК на Московской бирже к 10.26 мск подорожали на 2,38% до 296,9 руб. за ценную бумагу.

«Сегодня ПИК находится на пороге нового этапа развития. Новая стратегия работы на рынках капитала и консолидация торгов на Московской бирже будут способствовать росту ликвидности наших акций и эффективности нашей работы с инвесторами», – отметил президент и председатель правления ПИК Сергей Гордеев.

В октябре прошлого года Гордеев говорил, что компания изучает возможность ухода с LSE.