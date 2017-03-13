ПИК объявила о делистинге с LSE

В результате серии приобретений и органического роста группа компаний ПИК стала ведущим игроком на рынке жилой недвижимости в России
Д. Абрамов / Ведомости
Группа компаний ПИК объявила о новой стратегии работы на рынках капитала: девелопер намерен консолидировать торги акциями на Московской бирже с целью повышения ликвидности и провести делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи. Соответствующее решение совет директоров ПИК принял 10 марта, говорится в сообщении компании.
Новая стратегия
Новая стратегия сосредоточена на усилении позиций ПИК как публичной компании путем повышения ликвидности и консолидации акций в свободном обращении, оптимизации стоимости финансирования благодаря постоянному присутствию на рынках долгового капитала, принятия в будущем новой дивидендной политики и усиления функции отношений с инвесторами в соответствии с лучшими практиками на рынке, отмечает ПИК.
Делистинг с LSE и консолидация торгов акциями на Московской бирже позволят повысить их ликвидность и сократить расходы компании на поддержание листинга, поясняет ПИК: объемы торгов GDR на Лондонской бирже были стабильно низкими, наблюдалось существенное различие в цене между GDR ПИК на LSE и обыкновенными акциями на Московской бирже. По данным компании, подавляющее большинство ее инвесторов держат обыкновенные акции ПИК, торгующиеся на Московской бирже.
Компания через свою «дочку» «ПИК-инвестпроект» объявит оферту владельцам GDR по цене $5,101 за расписку. Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене GDR за предыдущие три месяца и премию в 3% к цене закрытия торгов на LSE 10 марта 2017 г. ПИК намерена выкупить до 49,990 млн GDR.
Акции ГК ПИК на Московской бирже к 10.26 мск подорожали на 2,38% до 296,9 руб. за ценную бумагу.
«Сегодня ПИК находится на пороге нового этапа развития. Новая стратегия работы на рынках капитала и консолидация торгов на Московской бирже будут способствовать росту ликвидности наших акций и эффективности нашей работы с инвесторами», – отметил президент и председатель правления ПИК Сергей Гордеев.
В октябре прошлого года Гордеев говорил, что компания изучает возможность ухода с LSE.
С. Бобылев / ТАСС
Наибольший объем предложения представлен в районе Хорошево-Мневники – более 174 500 кв. м. В среднем новостройку здесь можно купить по 242 000 руб. за «квадрат». По словам руководителя «ИРН-консалтинга» Татьяны Калюжновой, за последние пару лет здесь появилось сразу несколько жилых проектов вследствие редевелопмента промзон и улучшения транспортной доступности: открыты три станции МЦК (Шелепиха, Хорошево, Зорге). «В 2019 г. должно появиться сразу три станции метро Третьего пересадочного контура. Ветхого фонда осталось довольно мало. В целом это зеленый, обжитой район, на территории которого находятся Серебряный Бор и набережная Москвы-реки. Здесь более двух десятков школ, развита торговая инфраструктура. Район динамично меняется и становится более современным, комфортным и престижным», - говорит Калюжнова
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Е. Разумный / Ведомости
На втором месте – Даниловский район. В нем представлено 112 000 кв. м новостроек. «Это один из наиболее активно застраиваемых районов Москвы – благодаря освоению территорий ЗИЛа и Нагатинской поймы. Сейчас здесь реализуются 26 корпусов в девяти проектах-новостройках, - говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-новострой». - Район существенно улучшил свои характеристики в связи с открытием новой станции метро «Технопарк» и станции МЦК ЗИЛ. Территории, которые граничат с Замоскворечьем, более престижны, однако постепенно современная застройка преобразит и остальные участки». Квартиру здесь можно купить в среднем за 202 000-216 000 руб. за 1 кв. м
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Е. Разумный / Ведомости
Хорошевский район - третий по объему предложения: 90 300 кв. м. По подсчетам экспертов Est-a-tet, здесь средняя стоимость квартир - 224 700 руб. за 1 кв. м. Район примыкает к ТТК, при этом на его территории находятся две станции метрополитена («Полежаевская» и «Беговая»), а также две станции МЦК (Хорошево и Зорге). Площадь зеленых насаждений района превышает 500 000 кв. м – в нем находятся парк «Березовая роща», Чапаевский парк, парк «Исторические ландшафты Москвы» на Ходынском поле, два сквера
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Е. Новоженина / РИА Новости
В районе Филевский парк, как и в Хорошевском, сосредоточена наибольшая доля жилья комфорт-класса – по 56% от общего объема предложения (89 300 кв. м). «С одной стороны, это уже сложившийся столичный район с массой преимуществ: наличие метро, набережной Москвы-реки, парка и небольшая удаленность от центра, - говорит Ирина Доброхотова. - С другой стороны, район остается перспективным для дальнейшей жилой застройки, так как имеется большой участок промзоны № 40 между ул. Мясищева, Новозаводской и Новофилевским проездом»
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Е. Разумный / Ведомости
Раменки лидируют по объему элитных новостроек. Общий объем предложения - 83 000 кв. м. Из них 20 700 кв. м (25%) приходится на элитное жилье. Как следствие, здесь самая высокая средняя стоимость «квадрата» - 384 600 руб. В районе планируется активная застройка - власти Москвы одобрили строительство в пойме реки Раменки более 707 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости
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Е. Разумный / Ведомости
Беговой район немного уступает Раменкам по объему строящегося элитного жилья - на него приходится 22% от общего предложения новостроек в районе (79 900 кв. м). Средняя стоимость квартир - 302 000-305 000 руб. за 1 кв. м. «Беговой район граничит с двумя вокзалами – Белорусским и Савеловским. Достаточно большие участки когда-то были заняты промзонами. Сейчас они активно осваиваются под жилье. Удобное сообщение с центром Москвы, перспектива появления станций метро Третьего пересадочного контура поддерживают статус района как удобного для проживания и востребованного у инвесторов в недвижимость», - говорит Ирина Доброхотова из «Бест-новостроя»
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Д. Калинин / PhotoXPress
«Аэропорт» – один из популярных у покупателей жилья старых столичных районов. Нового предложения здесь немного – продажи ведутся в трех корпусах-новостройках. Поэтому любой новый жилой проект здесь будет востребован благодаря небольшой удаленности от центра, наличию станции метро и объектов торговой и развлекательной инфраструктуры», - говорит Ирина Доброхотова. Сейчас здесь продается 60 400 кв. м новостроек. Средняя стоимость - 393 700 руб. за «квадрат»
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С. Николавев / Ведомости
Алексеевский – один из самых перспективных и интересных районов для застройки, поскольку расположен рядом с центром. В районе строится 39 100 кв. м жилья по средней цене 239 200 руб. за 1 кв. м. «Здесь хороший жилой фонд, много сталинок. К тому же здесь накопился большой отложенный спрос на новое современное жилье – последние заметные проекты строились еще в 2009-2010 гг., а новые стройки начались совсем недавно. Здесь развита образовательная инфраструктура: в районе есть не только школы, но и 12 вузов», - говорит Татьяна Калюжнова
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Н. Красильникова / PhotoXPress
В районе Щукино строится 37 500 кв. м жилья стоимостью 300 000-338 000 руб. за 1 кв. м. По словам Татьяны Калюжновой, в районе большой дефицит сравнительно доступного жилья, поскольку долгое время рынок новостроек в Щукино полностью формировал премиальный проект «Алые паруса». «Район комфортный и приятный: рядом парк Покровское-Стрешнево, набережная Москвы-реки. В распоряжении жителей сразу две станции метро ("Щукино" и "Октябрьское поле"), поэтому почти до любой точки района можно дойти пешком от метро. Единственный недостаток – наличие промзоны Берзарино почти в самом центре района, однако эта территория планируется к реконструкции», - говорит Калюжнова
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С. Бобылев / ТАСС
Покровское-Стрешнево – самый неоднородный район Москвы. «Восточная часть – более престижная и благоустроенная. Здесь расположен парк Покровское-Стрешнево, а в жилом фонде есть даже коттеджная застройка. Западная часть района делится на части железной дорогой и Волоколамским шоссе, что ухудшает доступность инфраструктуры одних микрорайонов для жителей других микрорайонов», - говорит Татьяна Калюжнова. Здесь строится 35 800 кв. м жилья, в том числе и один из крупнейших московских комплексных проектов – ЖК «Тушино-2018». Средняя стоимость «квадрата» - 229 000 руб.