В коммерческой недвижимости бума нет

Инвестиции в коммерческую недвижимость по итогам 2016 г., по предварительному прогнозу, выросли на 74% примерно до $4 млрд, рассказал «Ведомостям» начальник отдела исследований консалтинговой компании JLL Владимир Пантюшин. Такие же данные у партнера Colliers International Станислава Бибика. В Cushman & Wakefield (C&W) насчитали $4,8 млрд, а S.A. Ricci – и вовсе $6,9 млрд. Это, по данным компании, более чем в 2,5 раза больше результата прошлого года. Впрочем, S.A. Ricci включила в расчет и сделку с жильем – покупку группой ПИК «Мортона». Эту сделку S.A. Ricci оценила в $2,4 млрд. Получается, что инвестиции в коммерческую недвижимость, по ее данным, составили в этом году $4,5 млрд.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров