Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Долги вместо сделок

В коммерческой недвижимости бума нет

Несмотря на рост рынка более чем на 70%, инвестиционные сделки по-прежнему нечастое явление
В 2016 г. в коммерческую недвижимость было инвестировано не менее $4 млрд.
В 2016 г. в коммерческую недвижимость было инвестировано не менее $4 млрд.
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиции в коммерческую недвижимость по итогам 2016 г., по предварительному прогнозу, выросли на 74% примерно до $4 млрд, рассказал «Ведомостям» начальник отдела исследований консалтинговой компании JLL Владимир Пантюшин. Такие же данные у партнера Colliers International Станислава Бибика. В Cushman & Wakefield (C&W) насчитали $4,8 млрд, а S.A. Ricci – и вовсе $6,9 млрд. Это, по данным компании, более чем в 2,5 раза больше результата прошлого года. Впрочем, S.A. Ricci включила в расчет и сделку с жильем – покупку группой ПИК «Мортона». Эту сделку S.A. Ricci оценила в $2,4 млрд. Получается, что инвестиции в коммерческую недвижимость, по ее данным, составили в этом году $4,5 млрд.

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