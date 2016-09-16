С начала года в Москве построили более 35 км дорог

В Москве за восемь месяцев текущего года введено в эксплуатацию более 35 км дорог, говорится на сайте Мосгосстройнадзора.

Среди крупных сданных объектов — транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским проспектом и южный участок Северо-Западной хорды.

В настоящее время специалисты комитета осуществляют надзор за строительством и реконструкцией 182 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении также говорится, что Мосгосстройнадзор в январе-августе выписал участникам дорожно-мостового строительства штрафов на общую сумму более 33 млн руб.