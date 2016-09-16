В Москве открылись три новые станции салатовой ветки метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Петровско-Разумовская». На новом участке для пассажиров также доступны станции «Бутырская» и «Фонвизинская». Протяженность нового северного участка линии составляет 5 км.

Станция «Бутырская» расположена на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, «Фонвизинская» - в начале улицы Милашенкова, «Петровско-Разумовская» - возле Дмитровского шоссе.

Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской», включающий три станции, будет введен в эксплуатацию в 2017 г.

До конца текущего года-начала 2017 г. также планируется открыть новый участок с тремя станциями Калининско-Солнцевской линии от станции «Парк Победы» до «Раменок», а также первый участок Третьего пересадочного контура метро от «Петровского парка» до «Делового центра», включая станции «ЦСКА», «Хорошевская» и «Шелепиха».