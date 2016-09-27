Деньги на соцобъекты, снятые на «Зенит-арену», заложены в бюджет Петербурга на 2017 год

Средства на строительство соцобъектов в Санкт-Петербурге, которые были перераспределены на достройку стадиона «Зенит-арена», заложены в бюджет города на 2017 г., сообщил журналистам руководитель комитета финансов города Алексей Корабельников.

«Мы не связываем финансирование социальных объектов с получением денег со стороны подрядчика. Таким образом, деньги, чтобы закончить строительство этих социальных объектов, они в бюджете заложены», - сказал он.

Он пояснил, что власти города понимают, что судебная тяжба по возврату авансовых платежей бывшего генподрядчика строительства стадиона компании «Инжтрансстрой» может затянуться, поэтому деньги на адресную инвестпрограмму были учтены в бюджете. По его словам, если деньги по суду будут возвращены, то они просто перейдут в доходы бюджета города. «Если мы получим дополнительные доходы, де-факто компенсацию, то это будет просто дополнительные доходы следующего года», - уточнил Корабельников.

22 августа стало известно, что петербургская администрация приняла решение перераспределить средства между объектами Адресной инвестиционной программы на 2016 г. Финансирование футбольного стадиона увеличится на 1,7 млрд руб., на благоустройство западной части Крестовского острова, где он расположен, будет выделено дополнительно 888 млн руб.

В то же время на 505 млн руб. сократится финансирование строительства шести школ, на 313 млн руб. – семи детских садов, около 1 млрд руб. меньше запланированного будет направлено на строительство семи больниц и поликлиник, следует из документа. Кроме того, будет сокращено на 140 млн руб. финансирование спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями и на 150 млн руб. строительство тренировочной площадки в Царском Селе. Несколько увеличится финансирование нескольких детских садов, школы и двух бассейнов. Постановление правительства № 689 губернатор Георгий Полтавченко подписал 17 августа, документ опубликован на сайте Смольного.

Стоимость строительства стадиона - 39,2 млрд руб. (без учета расходов на благоустройство и зону первичного доступа). Он должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2016 г., чтобы принять матчи Кубка конфедерации летом 2017 г. и чемпионата мира 2018 г