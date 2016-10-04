Новая сеть маршрутов наземного транспорта заработает в Москве с 8 октября

Новая маршрутная сеть наземного транспорта «Магистраль» начнет действовать в Москве с 8 октября, заявила заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

По ее словам, с введением новой сети количество людей, которые смогут пользоваться общественным транспортом, увеличится на 75%. Бисембаева рассказала, что появятся 17 магистральных маршрутов, интервалы между которыми составят в среднем 5 минут. Также будет 13 районных маршрутов, интервал движения на которых составит 15–20 минут.

Кроме того, будет 7 социальных маршрутов с интервалом до 30 минут.

Перед номером автобуса появится маркировка «М». Для организации дорожного движения были сделаны новые выделенные полосы.