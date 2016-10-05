В Москве началась рассылка уведомлений о сносе самостроев из третьего списка

Госинспекция по недвижимости Москвы начала рассылать уведомления о необходимости демонтажа собственникам самостроев из так называемого третьего списка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы рассылаем уведомления по почте. В течение семи дней начиная с момента публикации постановления мы должны разослать их всем», - уточнили в пресс-службе.

Третий список построек, подлежащих сносу, московские власти утвердили 4 октября. В новый список включены 43 объекта общей площадью 26 700 кв. м. Наибольшее количество объектов, подлежащих сносу, расположены возле станции метро «Петровско-Разумовская» (15 объектов). По шесть объектов расположены в ЦАО, СЗАО, пять объектов - в СВАО, четыре - в ВАО, три - в ЮАО, два - в ЮВАО и по одному объекту - в ЮЗАО и ЗАО. Собственники, самостоятельно демонтировавшие свои объекты, получат право на компенсацию в размере 55 500 руб. за 1 кв. м. Демонтировать самострой необходимо будет в двухмесячный срок.

Собственники, самостоятельно демонтирующие свои объекты, получат право на компенсацию в размере 55,5 000 руб. за 1 кв. м. Демонтировать самострой необходимо будет в двухмесячный срок.