Коммерческая недвижимость Москвы теряет иностранных инвесторов

Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы с начала года упали в 9,3 раза до $87,5 млн, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Согласно подсчетам экспертов компании, доля иностранных инвестиций в столичную коммерческую недвижимость c начала 2016 г. составила всего 5%, в то время как в 2015 г. этот показатель составлял 45% ($815 млн).

В III квартале иностранные инвесторы потратили на этот сектор $1,4 млрд, что на 40,5% больше, чем за аналогичный период 2015 г.

Всего за 9 месяцев в сегмент было вложено $1,76 млрд, что практически сопоставимо с аналогичным периодом 2015 г. ($1,8 млрд).