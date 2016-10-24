Установлена первая плита проезжей части Керченского моста

Строители установили первую плиту проезжей части Керченского моста, сообщил информационный центр проекта «Крымский мост».

«Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста», – говорится в пресс-релизе. В будущем на ее поверхность уложат дорожное покрытие, отмечается в сообщении.

По словам начальника участка Виталия Дунайцева, автомобильная часть Крымского моста включает две проезжие части, на каждой – по две полосы для движения транспорта. Сначала будет забетонирован участок в направлении Керчи. После этого приступят к обустройству участка для автомобилей, движущихся во встречном направлении.