ГК МИЦ построит в Бибиреве комплекс апартаментов «Барбарис» за 1 млрд рублей

Группа компаний МИЦ запускает новый проект по строительству комплекса апартаментов «Барбарис» на северо-востоке Москвы, недалеко от станции метро «Бибирево». Сити-комплекс общей площадью 26,9 га разместится на территории 0,6 га. Объем инвестиций составит более 1 млрд руб.

«Участок земли под застройку на Бибиревской улице был приобретен ГК МИЦ на торгах в 2015 г.», – говорится в сообщении компании.

В рамках проекта будет построено два 20-этажных односекционных монолитных корпуса, соединенных между собой общей входной группой на первом этаже. На территории комплекса «Барбарис» застройщик создаст зоны отдыха, паркинг. На цокольном этаже расположатся объекты социально-бытового назначения, включая мини-маркеты.

На начальном этапе реализации проекта компания запустила в продажу 380 апартаментов площадью от 24,1 до 79,3 кв. м по цене от 2,9 млн руб. На выбор покупателю предлагается 13 видов планировочных решений, включая студии и классические апартаменты от одной до трех комнат.

Срок завершения строительства объекта намечен на II квартал 2018 г. Кредиторами проекта выступили банки «Возрождение», «Открытие» и «ВТБ 24».